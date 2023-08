Sechs Jahre ist ein 59-Jähriger per Haftbefehl gesucht worden. Jetzt hat ihn die Bundespolizei am Grenzübergang Waldshut-Koblenz festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert, wie die Bundespolizei Weil am Rhein in einer Pressemitteilung schreibt.

Kontrolle am Waldshuter Zoll

Der Gesuchte ist den Beamten am Mittwochnachmittag, 30. August, ins Netz gegangen. Laut Angaben war der Mann mit dem Fahrrad von Spanien nach Deutschland unterwegs. Am Zoll in Waldshut wollte er nach Deutschland einreisen. Bei der Kontrolle und Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 59-Jährige seit 2017 mit einem Haftbefehl gesucht worden war.

Dafür wurde er verurteilt

Der Mann war für einen Diebstahl zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die bezahlte er nicht, auch trat er keine Ersatzfreiheitsstrafe an. Stattdessen setzte er sich ins Ausland ab. Deshalb erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl.

So lange sitzt er jetzt

Sein Versteckspiel ist vorbei. Seine Fahrradtour endete abrupt am Waldshuter Zoll. Die Bundespolizei nahm ihn sofort fest. Er muss nun 40 Tage im Gefängnis verbringen. (pm/neu)