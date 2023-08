Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze ist der Bundespolizei am späten Sonntagabend, 6. August, ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann (40) ins Netz gegangen. Die offenen Geldstrafen von über 7000 Euro konnte er nicht bezahlen, deshalb nahmen ihn die Beamten fest.

Drei Haftbefehle stehen offen

Wie die Bundespolizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, kontrollierten die Einsatzkräfte den Mann am Autobahn-Grenzübergang in Weil am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann drei Haftbefehle zu vollstrecken waren.

Gerichte verhängen Geldstrafen

Wegen der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie zweier Betäubungsmitteldelikte verhängten Gerichte vor drei Jahren Geldstrafen gegen den heute 40-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle.

Auch diesmal kann er nicht zahlen

Auch bei der Bundespolizei konnte der Mann den ausstehenden Betrag von 7360 Euro nicht bezahlen. Der 40-Jährige muss eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.