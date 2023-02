Beim Kleggau-Narrentreffen in Eggingen und beim Nachtumzug in Görwihl feierten die Narren ausgelassen Fasnacht. Und sie blieben friedlich, fröhlich, wie Polizeisprecher Mathias Albicker dem SÜDKURIER am Telefon berichtet. Vorbildlich! Bis auf einen kleinen Zwischenfall in Görwihl, der mit einem Platzverweis endete, blieb es am närrischen Wochenende, 4. und 5. Februar, ruhig.

Starke Polizeipräsenz in Eggingen

In Eggingen waren laut Albicker währen der beiden närrischen Tage mehrere Streifen unterwegs, und weitere Beamte des Polizeipostens Wutöschingen waren eingesetzt. „Der Einsatz am Samstag dauerte bis Sonntagfrüh um 4 Uhr, am Sonntag ging‘s weiter“, sagt Albicker.

Mit Funkstreifen sei die Polizei stark präsent gewesen. Dies zeigte offensichtlich Wirkung. Albicker: „Viele Aggressionen haben die Kollegen schon im Keim erstickt. Es gab auf jeden Fall keine besonderen Vorfälle.“ Das klingt aus Polizeimund schon wie ein Kompliment an die besonnen Narren.

Streit mit Platzverweis in Görwihl

Einen Fauxpas leistete sich laut Albicker in Görwihl am Samstagabend, 4. Februar, gegen 22 Uhr, ein 30-Jähriger. Er soll eine 28-Jährige unsittlich berührt haben. Woraufhin er sich wohl mit anderen Festbesuchern ein Wortgefecht geliefert habe.

Die Polizeistreife konnte die Lage laut Angaben beruhigen, dem Mann erteilte sie einen Platzverweis. Ermittlungen laufen.