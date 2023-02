Das kleine Durcheinander am 22. Görwihler Nachtumzug begann, als der Narrenrat der Rüßwihler Chrutschlämpezunft das Schild mit der Aufschrift „Guggenmusik Erbsranzeschränzer Hänner“ in die Höhe hielt. Später erschien die Guggenmusik Bonndorf mit dem Schild „Fasnachtsfrauen Görwihl“. Was sich an Namen dazwischen vermischte, war in dem Trubel nicht auszumachen. Spielte auch keine Rolle, denn was zählte, war die Stimmung, und die war bestens.

Ein Platzhirsch aus Wehr im Konfettiregen. | Bild: Peter Schütz

Schon der Anfang war sehenswert: ein spektakuläres Feuerwerk, das alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Da lief der Umzug bereits, mit Raimund Huber als Feuerspucker voran, wie er es seit 22 Jahren macht.

Die Hägelberger Düchelstumbe brauchten viel Platz. | Bild: Peter Schütz

Huber war nicht der einzige langjährige Begleiter am Nachtumzug der Hotzenblitz-Zunft. Auch andere Gruppen – Guggenmusiken und Zünfte – hielten den Gastgebern die Treue, einheimische sowie auswärtige.

Gruppenbild mit Dachsen vom Dachsberg. | Bild: Peter Schütz

Daraus ergab sich eine kunterbunte Mischung aus lauten, schrägen Guggenklängen, wild gestikulierenden, tanzenden, schleichenden und das Publikum erschreckende Maskenträger.

Neon-Hexen aus Neustadt. | Bild: Peter Schütz

Hexen waren dabei, allerlei tierische Wesen wie Dachse, Hirsche, Igel, Paradiesvögel und Raben.

Seltsame Wesen trieben sich herum. | Bild: Peter Schütz

Die Haselnüss Unteralpfen gaben sich die Ehre, außerdem die Marzeller Grabedierer, die Waldgeister Rhina, die Hooriwälder aus Herrischried, die Gletscher Geister aus Präg und viele andere Zünfte, die Wert auf Originalität legten.

Hexenfreude: Endlich wieder wilde Fasnacht! | Bild: Peter Schütz

Umtriebig waren auch die Laufenburger Stadthexe, die Albbrucker Waldhexe oder die Nasenrümpfer-Hexen-Clique aus Grenzach-Wyhlen.

Darf es ein bisschen Konfetti sein? | Bild: Peter Schütz

In Sicherheit durfte sich niemand wähnen, denn immer wieder kamen furchterregende Gestalten den Zuschauern nahe, was in der Regel im Konfetti-Rausch endete. Mehr Platz als andere brauchten die Hägelberger Düchelstumbe, deren Traktor für Görwihl fast eine Nummer zu groß war.

Ein Paradiesvogel hat Süßes dabei. | Bild: Peter Schütz

Den Schlusspunkt setzten die Görwihler Habasche mit ihrer voluminösen Après-Ski-Bar. Ein bisschen weniger ging auch, wie die Fasnachtsfrauen mit ihren leuchtenden Umhängen bewiesen. Ein Hingucker nach dem anderen also – der Jubiläums-Nachtumzug hielt, was er versprach.

Die Görwihler Fasnachtsfrauen mit leuchtenden Umhängen. | Bild: Peter Schütz

Die Hotzenblitzer

Den 22. Nachtumzug in Görwihl veranstaltete die Hotzenblitz-Zunft. Die Zunft feiert in diesem Jahr ihr goldenes Jubiläum. Seit 1973 sorgt der Verein, bestehend aus Hästrägern und Guggenmusik, für närrisches Treiben in und außerhalb der Region Hotzenwald. Am Jubiläums-Nachtumzug nahmen 40 Gruppen teil.

Görwihl Bilder vom Nachtumzug Görwihl Das könnte Sie auch interessieren

Fasnacht 2023: So feiern die Narren am Hochrhein und im Südschwarzwald

Waldshut und Tiengen:Heringsessen, Kappenabende, HoorigeMess und Fasnachtsverbrennung – Waldshut und Tiengen feiern Fasnacht wie vor Corona!

Bad Säckingen:Narrenspiegel, Wäldertag und Wiiberfasnacht: In Bad Säckingen ist die Fasnacht 2023 zurück!

Laufenburg:Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Alle wollen zur Fasnacht 2023 nach Laufenburg

Lauchringen, Wutöschingen, Eggingen, Stühlingen, Klettgau, Dettighofen, Jestetten, Lottstetten, Küssaberg und Hohentengen sind bereit: So wollen die Narren im östlichen Landkreis Waldshut Fasnacht feiern.

Weilheim, Höchenschwand, Häusern, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, St. Blasien und Dachsberg sind bereit! So feiern die Narren im nördlichen Landkreis Waldshut 2023 Fasnacht.

Wehr, Öflingen, Rickenbach, Görwihl, Murg, Herrischried, Hasel, Dogern, Albbruck und Todtmoos sind startklar! Hier die große Übersicht über die Termine der Fasnacht 2023 im westlichen Landkreis vom Narrenbaumstellen bis zur Verbrennung.

Und hier der Überblick über die Fasnachtstermine 2023 im Schwarzwald und am Bodensee