Nach den vielen schwierigen Monaten, in denen der städtische Versorger schwankte, hat der Geschäftsführer offenbar genug. Udo Engel geht nach zweijähriger Tätigkeit zum Jahresende. Für seinen Weggang hat Engel in einer Pressemitteilung jetzt persönliche Gründe genannt. Alexander Guhl, Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens und Bürgermeister der Stadt, bedauert dies sehr. „Gerade jetzt wäre Kontinuität gefragt gewesen, um die Stadtwerke gut aus ihrer aktuell finanziell schwierigen Situation zu führen“, wird Guhl in der Mitteilung zitiert. Udo Engel bat um Verständnis für seine Entscheidung – „auch zu diesem Zeitpunkt.“

Engel kam von den Stadtwerken Neuwied an den Hochrhein

Udo Engel war zum Jahresanfang 2021 nach Bad Säckingen gekommen. Zuvor war er in Neuwied (Rheinland-Pfalz) Geschäftsführer eines Teilbereiches der städtischen Energiebetriebe. In Bad Säckingen führt er den ganzen Betrieb mit seinen zahlreichen Sparten.

Udo Engel kommt ursprünglich aus der Praxis, er ist gelernter Werkzeugmacher, hat anschließend an der Fachhochschule Koblenz Maschinenbau studiert. Danach war er mehrere Jahre in einem Betrieb der Stanzumformtechik und bei einem Autozulieferer. Bei den Stadtwerken Neuwied war er 17 Jahre, zwölf Jahre davon Geschäftsführer des Biomasse-Heizkraftwerkes. 15 Jahre war er zudem Mitglied in einem Verbandsgemeinderat, hat also kommunalpolitische Erfahrungen. Der 53-jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Bedrohliche Finanzlage prägt die Arbeit der vergangenen Monate

Die Stadtwerke sind im Zuge der Energiekrise in schwieriges Fahrwasser geraten. Noch im Juli drohte die Insolvenz. Die beiden Gesellschafter, die Stadt Bad Säckingen (74 Prozent) und der Energiedienst (26 Prozent), haben eine Finanzspritze in Höhe von 15 Millionen zugesagt, um das Eigenkapital des Unternehmens zu erhöhen und die Liquidität sicherzustellen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeister Alexander Guhl dankt dem scheidenden Geschäftsführer für seine Souveränität in der Krise: „Udo Engel hat das Unternehmen auch in dieser angespannten Phase besonnen geführt und den Mitarbeitenden Sicherheit vermittelt.“ Dieser Einschätzung schließt sich laut Mitteilung auch die Mitgesellschafterin, die Energiedienst Holding AG an. Die Stadt Bad Säckingen hält 73,7 Prozent der Anteile am Unternehmen, Energiedienst 26,3 Prozent.