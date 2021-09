Bad Säckingen vor 1 Stunde

Ermittlungen gegen früheren Stadtwerke-Chef Martin Ritter

Wegen Verdacht auf Untreue-Straftaten wird gegen den früheren Stadtwerke-Chef von Bad Säckingen ermittelt. Diese Taten soll er in Bad Säckingen begangen haben. Das Büro des Beschuldigten in den Stadtwerken Straubing sowie seine Privatwohnung wurden am Dienstag durchsucht. Im laufenden Verfahren bleiben aber noch viele Fragen offen.