Konstanz vor 50 Minuten

Die Stadtwerke fahren 13,5 Millionen Euro Verlust ein. Was sind die Gründe dafür?

Pandemie und steigender Gaspreis stellen das Unternehmen vor Herausforderungen. Auch in den klassischen Gewinnsparten, wie Fähre und BSB, lief es nicht gut. Was wird getan, um wieder in die Gewinnzone zu gelangen?