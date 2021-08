von Vanessa Amann

Der Landkreis Waldshut setzt in der Impf-Kampagne derzeit auf verschiedene Angebote, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Darunter ist auch das erste Late-Night-Impfen am Donnerstag- und Freitagabend im Kreisimpfzentrum Tiengen (KIZ). Nach dem Piks gab es dort in entspannter Atmosphäre und bei DJ-Sound ein alkoholfreies Getränk und eine Bratwurst auf die Hand.

Benedikt Isele, stellvertretender Betriebsleiter des KIZ, erklärt das Ziel der Aktion: „Wir wollen ein möglichst niederschwelliges Angebot für die Bürger bereitstellen.“ Das hieß am Donnerstagabend so viel wie: einfach vorbeikommen, Impfstoff auswählen, einen Piks und anschließend Speisen und Getränke genießen. „Schöner kann man es eigentlich nicht haben“, findet der stellvertretende Betriebsleiter.

Musik von DJ Neverland Sounds und Catering von der Metzgerei Dürr aus Ühlingen-Birkendorf sorgten nach der Impfung im KIZ für eine lockere Atmosphäre. | Bild: Vanessa Amann

Und das Konzept ist aufgegangen: Zwischen 19 und 22.30 Uhr haben sich 131 Personen impfen lassen. Für Benedikt Isele und sein Team ein voller Erfolg. „Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht“, sagt er. Auch Yasmin Santl, welche die Personen am Eingang registriert hat, ist begeistert. „Es waren viele junge Leute da und für so eine Aktion war viel los“, berichtet sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Zielgruppe der Aktion seien junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, allerdings könne jeder vorbeikommen der möchte, betont Isele.

Weitere Impfmöglichkeiten am Wochenende Impfungen für Kinder und Jugendliche Kinder und Jugendliche können am sich am Wochenende, 21. und 22. August, zwischen 9 und 12 Uhr eine Impfung im Kreisimpfzentrum Tiengen erhalten. Das Angebot richtet sich speziell an die Altersgruppe zwischen 12 und 17 Jahren. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Bei unter 16-Jährigen muss eine erziehungsberechtigte Begleitperson anwesend sein. Geimpft wird mit Biontech. Öffnungszeiten KIZ Ohne Terminreservierung erhalten an diesem Wochenenende auch ungeimpfte Erwachsene eine Corona-Impfung ohne Terminreservierung im Kreisimpfzentrum in Tiengen. Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von Biontech, Astrazeneca, Johnson & Johnson (Einmalimpfung) und Moderna. Die Zweitimpfung folgt in der Regel im Abstand von drei Wochen. Impfbus Der Impfbus setzt seine Tour durch den Landkreis Waldshut fort. Bis 31. August werden noch 13 Städte und Gemeinden angefahren. Nächste Station ist am heutigen Samstag, 21. August, in Bonndorf am Schmidts Markt (8.30 bis 10.30 Uhr) und Stühlingen gegenüber der Metzgerei Gut (11 bis 13 Uhr). Mit an Bord sind die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Anmeldungen Für die Termine des Impfbusses und im Kreisimpfzentrum sind am Wochenende keine Anmeldungen nötig. Wer für den Impftermin im KIZ eine Anmeldung vorzieht, kann online einen Termin (www.terminland.de/landkreis-waldshut/) oder bei der Corona-Hotline des Landkreises, Telefon 07751/86 51 51.Mitzubringen zu den Impfungen im Kreisimpfzentrum und vor Ort in den Städten und Gemeinden sind Personalausweis, Versichertenkarte und der Impfpass.

Dass das Konzept aufging, zeigt sich auch an den drei Freunden Justin Dunke, Simon Kratter und Dennis Michael Thun aus Waldshut-Tiengen. Der 18-jährige Dennis Michael Thun wurde von seinen Freunden zum Termin begleitet. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt er, wie die die drei Freunde im Kreisimpfzentrum gelandet sind. „Wir saßen im Schlosspark und wollten eigentlich in den McDonald‘s, um etwas zu essen“, berichtet Simon Kratter. Doch als sie feststellten, dass Dennis Michael Thun noch nicht geimpft ist, wurde der Weg zum Fastfood-Restaurant kurzerhand durch eine Impfung und Bratwurst ausgetauscht.

Die Teller sind leer, die Impfung ist drin: Dennis Michael Thun und Justin Dunke (von links) lockte das Angebot von Gratis-Bratwurst und Gratis-Getränk ins KIZ. | Bild: Vanessa Amann

Dafür hat sich Dennis Michael Thun aus folgenden Gründen entschieden: „Ich bin vor kurzem 18 geworden und da möchte ich meine Freiheiten nun weiter genießen.“ Denn mit den steigenden Infektionszahlen und der nun kommenden kühleren Jahreszeit, möchte er auf der sicheren Seite stehen, sagt er.

Nicht nur unter den jungen Erwachsenen war die Stimmung gut, auch die Mitarbeiter im Kreisimpfzentrum haben bis zur späten Stunde alles gegeben. „Wir haben hier ein super Team, das auch bereit ist bis 22.30 Uhr die Stellung zu halten“, so Isele. Für ihn stellt dies keine Selbstverständlichkeit dar: „Wir sind mittlerweile sehr eingespielt und alle Zahnräder laufen hier zusammen.“