Nah dran sein an den Dingen, die die Menschen bewegen, sich mit Herzblut einsetzen, mitgestalten. Das ist so etwas wie die Triebfeder von Dr. Peter Schallmayers politischem Engagement – und der Grund für seine Kandidatur für die Landtagswahl am 14. März. Er sieht sich als jemanden, der mit „heißem Herz und klarer Kante“, mit Beharrlichkeit und Verlässlichkeit etwas für die Region bewegen möchte, die ihm in den vergangenen Jahren so sehr ans Herz gewachsen ist, wie er sagt. Und zu tun gibt es aus seiner Sicht viel.

Begeistert von Sozialdemokratie

Franz Münteferings Kapitalismuskritik, die lange Tradition und die vielen Errungenschaften der Sozialdemokratie. Damit hat sich Schallmayer im Rahmen seiner Doktorarbeit beschäftigt, und all das hat den heute 40-Jährigen derart beeindruckt, dass er 2009 selbst SPD-Mitglied wurde, wie er heute sagt. Der SPD-Ortsverband Bonndorf wurde seine politische Heimat, diesem steht er seit fünf Jahren vor und diesem hält er bis heute die Treue, auch wenn er vor einigen Jahren nach Höchenschwand umgezogen ist. Auch im Kreisvorstand hat der gebürtige Karlsruher als stellvertretender Vorsitzender eine prominente Position.

Kreis Waldshut/Kreis Lörrach SPD-Landtagskandidaten stellen sich auf Facebook ihren potenziellen Wählern vor Das könnte Sie auch interessieren

Im Landkreis Waldshut lebt er seit 2008. Nach Studium und Promotion, einem einjährigen Aufenthalt als Teaching Assistant in Kanada war das Kolleg St. Blasien seine erste Station als Lehrer. Drei Jahre später zog es ihn an die Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut. Seine sozialdemokratischen Überzeugungen seien für diesen Schritt entscheidend gewesen, sagt er: „Ich will den Schülern, unabhängig von ihrer Herkunft, einen guten Start in ihre berufliche Laufbahn ermöglichen.“

Waldshut In der SÜDKURIER-Wahlarena liefern sich die Landtagskandidaten des Wahlkreises Waldshut einen direkten Schlagabtausch – Verfolgen Sie die Kandidaten-Debatte als Video-Sendung Das könnte Sie auch interessieren

Aber Schallmayer engagiert sich auch in der Integration von jungen Flüchtlingen und setzt sich als Personalrat, Fortbildner, als Mitglied des Berufschullehrerverbandes Baden-Württemberg und auch als Fachautor und Herausgeber auf verschiedenen Ebenen für die Belange von Lehrern und Schülern ein. Dadurch kenne er eben auch die vielbeklagten Probleme im Schulwesen von allen Seiten. „Ohne Idealismus geht es auf Dauer weder im Lehrerberuf noch in der Parteipolitik“, sagt er.

Die SPD-Kandidaten Der Kandidat: Dr. Peter Schallmayer ist am 12. Juni 1980 geboren. Er stammt aus Karlsruhe, lebt aber seit 2008 in der Region, zunächst in Bonndorf, jetzt in Höchenschwand. Er ist Lehrer, war zunächst am Kolleg St. Blasien tätig und unterrichtet seit gut zehn Jahren an der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut. Dazu ist er Autor und Herausgeber von Lektürehilfen. Er ist Mitglied im Personalrat und im Berufsschullehrerverband. Außerdem ist er in der Lehrer-Fortbildung tätig. Seit 2009 ist er Mitglied der SPD, seit 2013 ist er stellvertretender Kreisvorsitzender der Partei, seit 2016 Ortsverbandsvorsitzender von Bonndorf.

Der Ersatzkandidat: Nico Kiefer, geboren 1995, ist ledig und lebt in Herten. Er studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik an der Dualen Hochschule in Lörrach und arbeitet seit 2018 als Betriebswirt im technischen Einkauf. Seit 2011 ist er Mitglied der SPD. Er engagierte auf Orts- und Kreisebene für die Partei und ist Ortsvereinsvorsitzender in Herten. Seit 2019 ist Kiefer Ortschaftsrat und stellvertretender Ortsvorsteher.

Aber beides habe eben auch höchst befriedigende Aspekte – eben dann, wenn man etwas bewirken kann. Und das wolle er nun eben auch auf landespolitischer Ebene tun. Denn die Region biete so viele Vorzüge. Das weiß der begeisterte Rennradler aus ganz direkter Anschauung, aber auch aus vielen Gesprächen. Und es sei so viel im Gange: „Es gibt Ideen und auch Leute, die sich einbringen wollen. Was fehlt, ist die Aufmerksamkeit und Unterstützung aus Stuttgart.“ Hier sieht Schallmayer folglich auch die ersten Ansatzpunkt seiner politischen Tätigkeit.

Hochrhein 2016 liegt im Wahlkreis Waldshut die Sensation in der Luft: Rückblick auf die Landtagswahl Das könnte Sie auch interessieren

Denn klar ist: Vieles werde aktuell von Corona und den damit verbundenen Problemen überlagert und auch der Wahlkampf müsse weitgehend ohne den von ihm geschätzten direkten Austausch mit den Menschen klarkommen. Doch es werde auch wieder andere Zeiten geben, in denen er ein Aufblühen des gesellschaftlichen Lebens erwartet. Bis dahin müssten geeignete Formen der Unterstützung für Vereine ebenso wie für die Wirtschaft gefunden werden. Auch hier will sich Schallmayer im Fall seiner Wahl einsetzen.