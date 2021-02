Er ist so etwas wie der Shooting Star der „Grünen“ am Hochrhein. Gerade 22 Jahre alt, wurde Niklas Nüssle ein Jahr nach seinem Eintritt in die Partei Vorsitzender des Kreisverbandes Waldshut. Aus dem Nichts schaffte er 2019 den Einzug in den Wutöschinger Gemeinderat und holte einen Sitz im Kreistag. Am 14. März tritt der Chemie- und Bioingenieur aus dem unteren Wutachtal nun bei den Landtagswahlen im Wahlkreis Waldshut an – und er rechnet sich durchaus Chancen aus.

Beim Besuch in seinem Haus züngelt das Feuer im Kaminofen, gleich daneben steht ein Klavier. „Ich war mal auf der Musikschule. Nun versuche ich, ein paar dieser Stücke nachzuspielen“, erwähnt er beiläufig. Mitten im Wahlkampf bleibe dafür aber ebenso wenig Zeit, wie neue Sprachen zu lernen, fürs Puzzeln oder Online-Spiele mit Freunden. Politik spielte in seiner Familie immer schon eine Rolle. Der Vater ist CDU-Mitglied, da habe er vieles mitbekommen. Sein Interesse weckten aber früh die Grünen. Das habe auch mit seinem Studium zu tun: „Nachhaltigkeit ist dabei ein großes Ziel, das hat meinen Weg in die Politik und die Richtung beeinflusst.“

Vorbild Robert Habeck

Niklas Nüssle zieht für sich Parallelen zum Bundesvorsitzenden Robert Habeck, der ebenfalls bei seiner ersten Sitzung Kreisvorsitzender wurde. Wie sein großes Vorbild, wollte er dieses Amt, es musste ihm nicht aufgedrängt werden. Die Erfolge bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren schreibt er „einem guten und konstruktiven Wahlkampf„ mit guten Themen zu. Und er habe schon damals auf einen „hochqualitativen Wahlkampf in den sozialen Medien“ gesetzt. „Es hat geklappt, auch wenn uns die unechte Teilortswahl in die Karten gespielt hat.“ Auf diese Erfahrungen kann er nun im Wahlkampf ohne direkten Kontakt zu den Wählern zurückgreifen. Online werden fast alle Kanäle bespielt. „Und es gibt ein Revival der Wahlplakate, nach jeder Laterne wird gelechzt“, sagt er und schmunzelt.

Die Kandidaten der Grünen Der Kandidat Niklas Nüssle wurde am 12. Juli 1994 in Stühlingen geboren und wuchs im Wutöschinger Ortsteil Ofteringen auf, wo er heute noch allein lebt. Nach dem Abitur am Klettgau-Gymnasium in Tiengen, studierte er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich zunächst Chemieingenieurwesen, dem folgte ein Masterstudium in Chemie- und Bioingenieurwesen, das er 2020 abschloss. Seit 2016 ist er Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen, seit 2017 deren Kreisvorsitzender (Waldshut). Am Hochrhein sieht er viel Potenzial für grüne Politik, ob beim Zugangebot auf Nebenstrecken (Wutachtal und Wehra-

tal), Windkraft, Mobilitäts- oder Verkehrswende. Die Ersatzbewerberin Alexandra Höfler (25) wohnte bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Rüßwihl. Nach dem Abitur in Waldshut zog sie quer durch Europa. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Staufen studierte sie Politikwissenschaften in Erfurt, Passau und Budapest. Ihr Auslandssemester und ihre Praktika absolvierte sie in Istanbul, Kiew und Belgrad.

In jungen Jahren hat er nun drei politische Ämter, die seine Aufmerksamkeit fordern. Sein Anspruch: immer gut vorbereitet in die Sitzungen kommen. Momentan gilt sein Engagement aber vor allem dem Landtagswahlkampf. Nach Abschluss des Studiums hat er die nötige Zeit dafür, sagt er. Ein- bis zweimal in der Woche jobbt er noch im örtlichen Supermarkt: „Bei der körperlichen Arbeit wird der Kopf wieder frei“, sagt er vielsagend lächelnd. Und natürlich hofft er, dass er nach dem Wahltag einen Arbeitsplatz im Stuttgarter Parlament hat. Sein Plan B: Doktorand an der ETH Zürich.

Grüne Themen mit Konsequenz setzen

Er selbst schätzt sich als belastbares, kreatives und kompromissbereites Organisationstalent ein, das nach Lösungen sucht. Sollte er die Hürde zum Landtag nehmen, wäre das ein steiler Aufstieg in seiner jungen Karriere als Politiker. Natürlich will er dann „grüne Themen“ mit der notwendigen Konsequenz setzen.

Am Wahltag habe er 48 Stunden ohne Schlaf mit vielen Diskussions- und Fragerunden hinter sich. „Nach dem Frühstück mache ich einen Spaziergang und später gehe ich ins Wahllokal“, erzählt Niklas Nüssle. Danach heißt es abwarten: „Nach der Wahl reise ich zu einer Bekannten nach Kiel. Entweder wird es ein einwöchiges Freudenfest oder einfach nur Erholungsurlaub.“

