Ein 48-Jähriger hat am Mittwoch, 11. Januar, gegen 2 Uhr, in St. Blasien auf dem Flur eines Gebäudekomplexes einen 31-Jährigen mit einem Messer attackiert. Wie die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, soll der Mann mit Tötungsvorsatz gehandelt haben. Das Opfer wurde laut Angaben im Kopfbereich verletzt.

Zeugen helfen dem Opfer

Offensichtlich konnte der Geschädigte mit Hilfe von Zeugen weitere Angriffe abwehren. So der Stand der bisherigen Ermittlungen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Polizei zufolge soll er alkoholisiert gewesen sein.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag, 12. Januar, wegen des Verdachts auf versuchten Mord, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der 48-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ermittelt. (sk)