Waldshut-Tiengen: Die Polizei sucht einen Zeugen zum Vorfall an der Ampel

Erst ist er genötigt worden, dann wird er auch noch aus dem Auto gezerrt und vermöbelt. Der Wagen eines 24-Jährigen ist am Sonntag, 1. Januar, kurz vor 20 Uhr, auf der Fahrt vom Zoll nach Waldshut von einem Fahrzeug eines Lieferdiensts bedrängt worden. Laut Polizeimitteilung zog der Kurierfahrer den 24-Jährigen kurz darauf an der Ampel bei der Abfahrt auf die B500 aus dem Wagen und vermöbelte ihn.

Laut Angaben schlug er seinem Gegenüber ins Gesicht und trat ihn. Mittlerweile ermittelte die Polizei den Lieferdienstfahrer.

Ein Fahrer eines VW-Busses, der aus Richtung Dogern kam, soll den Vorfall an der Ampel beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet den Mann, sich zu melden.

Bad Säckingen: Streit zwischen Fußgänger und Radfahrer – wer hat etwas gesehen?

Auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen ist es am Samstag, 31. Dezember, 16.15 Uhr, zwischen einem Radfahrer und Fußgänger ebenfalls zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 21-jährige Radfahrer viel zu schnell. Der 42-jährige Fußgänger wollte laut Angaben sein kleines Kind schützen. Er stellte sich dem Radfahrer in den Weg.

Im Vorbeifahren soll der Radfahrer den Fußgänger mit dem Arm gegen den Kopf geschlagen haben. Der Radfahrer jedoch beteuerte, dass er vom Fußgänger grundlos vom Fahrrad gerissen und am Genick gepackt worden sei.

Aussage steht also gegen Aussage. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, solle sich auf dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) melden.

Bad Säckingen: Versuchter Wohnungseinbruch in der Neßlerstraße

Ein Unbekannter hat am Sonntag, 1. Januar, zwischen 2 und 3 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Neßlerstraße in Bad Säckingen einzubrechen. Laut Polizeimitteilung kletterte der Mann auf den Balkon und versuchte, den Rollladen anzuheben. Er habe zudem ein Kellerfenster eingetreten.

Der Unbekannte habe es weder geschafft, in den Keller zu gelangen, noch sich Zutritt in die Wohnung zu verschaffen.

Waldshut-Tiengen: Auto kracht gegen einen Baum – der Fahrer flüchtet

Ein Ford Galaxy ist am Samstag, 31. Dezember, kurz vor 15 Uhr, auf der Gurtweiler Straße in Waldshut-Tiengen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geknallt. Der Fahrer machte sich aus dem Staub, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Die Polizei vermutet, dass der Mann mit seinem Wagen viel zu schnell fuhr. Etwa 200 Meter südlich der Talstraße soll er nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Etwa fünf Meter unter Fahrbahnniveau soll sein Wagen gegen einen Baum gekracht sein. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Laut Angaben gelang es dem Mann, aus dem Fahrzeug zu klettern, er soll Richtung Süden davongelaufen sein. Offensichtlich wurde er an der Hand verletzt. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen führt die Ermittlungen. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 3500 Euro.

Laufenburg: Auto mutwillig beschädigt – die Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. auf 31. Dezember, in der Bahnhofstraße in Laufenburg, Höhe Hausnummer 10, einen weißen Renault Clio mutwillig beschädigt, wie die Polizei mitteilt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) sucht Zeigen, die eventuell verdächtige Personen gesehen haben.