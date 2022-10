von sk

Ein unbekannter maskierter Mann hat am Montagabend, 24. Oktober, gegen 21 Uhr, versucht, einen Einkaufsmarkt am Güterbahnhof in Erzingen zu überfallen. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen.

Wie lief der Überfall ab?

Kurz vor Ladenschluss soll der Tatverdächtige den Markt betreten haben. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Mann die Kassiererin mit einer Waffe, die täuschend echt aussah, und verlangte Geld. Als die beiden auf dem Weg ins Büro gewesen seien, habe der Mann den Überfall abgebrochen und sei geflüchtet.

Wie wird der Mann beschrieben?

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,75 Meter groß, im Alter von 50 bis 55 Jahren, normale Statur, blonde Barthaare und blonde Augenbrauen, bekleidet mit einer Art Militärmütze, schwarzen Maske, schwarzen Stoffhose und einem beigen Parka und mit einem großen Rucksack ausgestattet. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Wo kann man sich melden?

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie stellt folgende Fragen:

Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben?

Wem ist eine Person rund um den Einkaufsmarkt beim Bahnhof vor oder nach Ladenschluss aufgefallen?