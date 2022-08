Zwei Wochen nach dem Überfall auf die Sparkassenfiliale in Eggingen ist ein 27-Jähriger Tatverdächtiger in Tschechien festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann einen Wohnsitz in Deutschland.

Staatsanwaltschaft beantragt EU-Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen war gegen den Bankräuber ein EU-Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sitzt nun in Tschechien in Haft. Laut Angaben wurde das Auslieferungsverfahren eingeleitet. Es wird weiter ermittelt.

Was war am 27. Juli in Eggingen geschehen?

Ein Mann hatte am Mittwoch, 27. Juli, gegen 11.45 Uhr, die Filiale der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen in Eggingen betreten und mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld verlangt. Die Polizei hatte die Fahndung später eingestellt.

