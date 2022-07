von SK

Viel Glück hatte am Donnerstag, 30. Juni, eine 15-Jährige beim Überqueren eines Bahnüberganges in der Schlattholzstraße in Schopfheim. Trotz geschlossener Halbschranken und rotem Lichtzeichen wollte die Fahrradfahrerin gegen 5.45 Uhr den Bahnübergang überqueren.

Lokführer reagiert schnell

Wie die Polizei mitteilt, nahm die Jugendliche – vermutlich aufgrund einer hohen Hecke und getragenen Kopfhörer – einen einfahrenden Zug nicht wahr. Nur durch die schnelle Reaktion des Triebwagenführers konnte die Kollision verhindert werden. Der Zug kam, laut Angaben des Zugführers, rund zwei Meter vor dem Mädchen zum Stehen.