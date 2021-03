Nun ist es Gewissheit: An drei Tagen in Folge wurde laut Landesgesundheitsamt im Landkreis Waldshut der Grenzwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten. Damit wird im Landkreis nun die so genannte „Notbremse“ gezogen und einige Lockerungen der vergangenen Wochen werden zurückgenommen. Das Landratsamt hat am Freitagabend gemäß der Corona-Verordnung des Landes eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die ab Montag, 29. März, gilt.

Hintergrund: Die Inzidenz Der Landkreis hatte nach den maßgeblichen Werten des Landesgesundheitsamtes bereits am 24. März (108,2) und am 25. März (118,7) 7-Tage-Inzidenzen von über 100 gewiesen. Am 26. März lag der Wert nun bei 109,9. Die Inzidenz gibt an, wie viele von 100.000 Personen sich innerhalb einer Woche mit Sars-CoV-2 infizieren.

Welche Beschränkungen gelten ab Montag?

Handel: Nach Auskunft des Landratsamts heißt das, dass der Einzelhandel kein „Click & Meet“, die Öffnung nach vorheriger Terminvergabe, mehr anbieten darf. „Click & Collect“, also online bestellen und abholen, ist aber weiterhin möglich.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt darf sich nur noch mit höchstens einer weiteren Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, treffen. Kinder der beiden Haushalte bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Dies gilt auch für private Veranstaltungen.

Freizeit: Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten werden für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeitindividualsport ist untersagt; dies gilt nicht für weitläufige Außensportanlagen für Personengruppen.

Unterricht: Der Betrieb von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen ist nur als Onlineunterricht zulässig.

Körpernahe Dienstleistungen (Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen) mit Ausnahme von medizinisch notwendigen Behandlungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege, sind untersagt. Zur Ausnahme gehören auch Friseure, die weiterhin geöffnet bleiben.

Wann gibt es wieder Lockerungen?

Die schärferen Regelungen treten wieder außer Kraft, wenn das Landratsamt Waldshut eine seit fünf Tagen in Folge bestehende 7-Tages-Inzidenz von weniger als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner feststellt und dies bekanntmacht. „Diese Wirkung tritt dann bereits am Tag nach der Bekanntmachung ein“, so die Auskunft des Landratsamts.