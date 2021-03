von SK

Tatort war ein Einfamilienhaus in Schafisheim im Kanton Aargau. Aus der Familie ging am Freitag, 12., um 0.50 Uhr in der Notrufzentrale die Meldung ein, dass etwas

Schlimmes passiert sei. Polizei und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und fanden die Ehefrau leblos im Bett vor. Den Sanitätern gelang es in der Folge, sie zu reanimieren. Die 44-Jährige befindet sich inzwischen auf der Intensivstation.

Der Ehemann (46), ließ sich nach Angaben der Kantonspolizei widerstandslos festnehmen. Erste Erkenntnisse weisen auf einen Tötungsversuch hin.

Die genauen Umstände und Motive sind allerdings noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine

Strafuntersuchung eröffnet.