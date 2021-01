Der Weisse Ring ist eine Organisation, die Opfer von Straftaten unterstützt – und das auf vielfältige Weise, wie im Jahresrückblick von Siegfried Elis, dem Leiter der Außenstelle Waldshut-Tiengen, deutlich wird. „Auch im Jahr 2020 waren wieder viele Menschen im Kreis Waldshut froh, dass es eine Einrichtung wie den Weissen Ring gibt. Die elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Außenstelle wurden zu 40 Vorgängen von Bürgerinnen und Bürgern kontaktiert.“

Nicht alle waren Opfer im Sinne der Satzung der Organisation, doch abgewiesen wurde niemand mit seinem Anliegen. Eine allgemeine Beobachtung, die sich auch im Kreis Waldshut aus Sicht der Opferhilfe abzeichnete: „Deutlich In diesem doch sehr außergewöhnlichen Jahr konnten wir neben einer Zunahme bei der Häuslichen Gewalt auch eine Zunahme der sexuellen Gewalt feststellen“, so Elis.

Kontakt Weisser Ring, Außenstelle Waldshut, Siegfried Elis, Telefon 0151/55164732.

Wie hoch die Fallzahlen bei sexuellem Kindemissbrauch und häuslicher Gewalt 2020 tatsächlich sind und wie sie sich im ersten Jahr der Pandemie am Hochrhein entwickelt haben, wird erst mit der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik voraussichtlich im März dieses Jahres klar sein. Allerdings zeichne sich eine Tendenz ab, wie Polizeisprecher Matthias Albicker auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt.

Wie hoch sind die Fallzahlen?

Bei sexuellem Kindesmissbrauch ergibt die Statistik der Polizei in den Jahren 2018 und 2019 in den Kreisen Waldshut und Lörrach folgendes Bild:

„Für den Landkreis Lörrach rechnen wir in 2020 mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen, im Landkreis Waldshut erwarten wir nach dem Rückgang 2019 wieder einen Anstieg“, so Polizeisprecher Albicker.

Die Häusliche Gewalt in der Polizeistatistik Baden-Württemberg wird ausschließlich als Partnergewalt definiert, erklärt Matthias Albicker. „Darunter ist die direkte physische oder psychische Einflussnahme von gewisser Erheblichkeit auf Ehe- oder gleichzustellende Partner einer Beziehung zu verstehen.“ 2018 und 2019 sieht die Situation in der Region laut Statistik der Polizei so aus:

Die Prognose der Polizei: „Wir erwarten in 2020 steigende Fallzahlen“, so Albicker.

Die Opferhilfe des Weissen Rings

Das Spektrum der Opferhilfe erstreckte sich 2020 laut Angaben der Waldshuter Außenstelle auf folgende Bereiche: „Mord, Raub, sexuelle Nötigung, Häusliche Gewalt, sexuellen (Kindes-) Missbrauch, Bedrohung, Körperverletzung, Vergewaltigung, Betrug, Diebstahl, Stalking und Mobbing“, so Siegfried Elis.

In mehreren Fällen sei von den Mitarbeitenden für die Opfer der Kontakt zu einem Rechtsanwalt hergestellt worden. Der Außenstellenleiter erläutert, dass insgesamt 14 Beratungsschecks für ein kostenloses Erstberatungsgespräch bei ausgehändigt worden sind. Elis ergänzt: „In drei Fällen händigten wir Opfern einen Scheck für eine psychiatrische Erstbehandlung aus.“ Eine weitere Hilfestellung gab es auch im vergangenen Jahr oftmals für zahlreiche Opfer beim Ausfüllen der Formulare nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG).

Weiterer Schwerpunkt: Prävention

Eine weitere Aufgabe der Organisation ist die Kriminalprävention. „So können unsere Referenten kostenneutral für Info-Veranstaltungen und Fachtagungen gebucht werden“, erklärt Siegfried Elis. Unter Pandemiebedingungen ist dies nicht so einfach wie in den Vorjahren, aber das Programm lasse sich entsprechend dem Anlass individuell abstimmen, so der Leiter der Waldshuter Außenstelle.

Elis hebt hervor: „Besonders erfreulich in diesem Jahr ist, dass wir drei neue ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unserem Team aufnehmen konnten.“

