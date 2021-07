von sk

Mit seinem BMW fuhr am Freitag gegen 23.20 Uhr ein Mann die B 34 von Bad Säckingen kommend in Richtung Rheinfelden. Auf Höhe des Ortseingangs von Schwörstadt wurde er mittels eines Lasermessgerätes mit einer Geschwindigkeit von 61 Stundenkilometer geblitzt. Erlaubt sind in diesem Bereich 30 Stundenkilometer. Der BMW drehte und blieb auf der Gegenfahrbahn in Höhe des Lasers stehen, meldet die Polizei. Der Fahrer stieg aus trat das Lasermessgerät um, stieg wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Bad Säckingen davon. Am Lasermessgerät entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Ein Zeuge konnte das ganze beobachten und sich das Nummernschild merken.