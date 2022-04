Hochrhein/Hotzenwald vor 6 Stunden Frühling unter einer Schnee-Haube: Verschneiter Start in den April Nachdem bei warmen Temperaturen der Frühling bereits angekommen schien, fällt im Landkreis Waldshut am 2. April Schnee. Wir haben einige Motive zusammengetragen. Sehen Sie selbst.

Osterglocken mit Schneehaube: So sah der Start in den April am Hochrhein und im Hotzenwald aus. | Bild: Peter Schütz