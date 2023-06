Auf offener Straße soll ein 49-Jähriger in Bonndorf seine 35 Jahre alte ehemalige Ehefrau angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Tat ereignete sich am Freitagnachmittag. Am Sonntag gaben Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung neue Erkenntnisse zu der Tat und deren Hintergründen bekannt.

Verstorbene hatte Annäherungsverbot gegen Mann erwirkt

Demnach soll die Verstorbene noch im Mai gegen den jetzt Beschuldigten ein familiengerichtliches Annäherungsverbot erwirkt haben. Der Tatverdächtige sei demnach strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getreten. Zuletzt wurde gegen ihn im Jahr 2021 ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung geführt, so Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung.

Zur Klärung der genauen Todesursache findet am Montag, 5. Juni, eine rechtsmedizinische Obduktion statt. Es wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen, umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort seien durch die Kriminaltechnik durchgeführt sowie die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden. Zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu dem Tatablauf dauern die Ermittlungen an.

Angreifer in Untersuchungshaft

In einer Stellungnahme von Samstagabend teilten die Ermittler mit, dass der Mann die Frau am späten Freitagnachmittag angegriffen und mit Messerstichen in den Oberkörper so stark verletzt haben soll, dass das Opfer noch am Tatort verstorben ist.

Der Tatverdächtige sei demnach nach dem Angriff von Zeugen zu Boden gebracht worden. Er konnte festgenommen werden. Das zuständige Amtsgericht erließ am Samstag Haftbefehl wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts.