Ein Mann hat am Sonntag, 3. September, gegen 17 Uhr, auf dem Parkplatz am Waldlehrpfad in Todtnauberg eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts angegriffen, berichtet die Polizei. Sie sucht den Mann.

So ist es geschehen

Der Polizei zufolge brachte die Ordnungshüterin soeben einen Strafzettel an, als der Autofahrer auftauchte und austickte. Laut Angaben packte er die Frau am Kragen, steckte ihr den Strafzettel in die Jackentasche und verschwand mit seinem Wagen. Das Kennzeichen ist bekannt, schreibt die Polizei weiter.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Schopfheim (07622 666980) hofft auf Hinweise von Zeugen.

Sie beschreibt den Mann wie folgt: etwa 1,70 Meter, 80 Kilo, mittleren Alters, dunkles, kurzes Haar. Er trug ein dunkles Oberteil und eine Kopfbedeckung. (pm/neu)