Insgesamt neun Schüler aus sieben verschiedenen Abteilungen der Kantonsschule Wettingen (KSWE) im Kanton Aargau sind seit dem vergangenen Wochenende positiv auf Covid-19 getestet worden. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, ordnete Kantonsärztin Yvonne Humbel eine dreiwöchige Maskenpflicht für das gesamte Schulareal an.

Zuvor hatte die Schulleitung der KSWE auf der Homepage der Schule noch versucht, im Hinblick auf die aktuelle Situation beschwichtigend auf die Öffentlichkeit einzuwirken. Auf der Schulhomepage hatte Rektor Paul Zübli erklärt, dass keine erhöhte Ansteckungsgefahr bestehe. So sei nach ersten Erkenntnissen „vor allem die 4. Klasse des Gymnasiums“ betroffen. Eine Behauptung, die schon einen Tag später keinen Bestand mehr hatte.

Denn in einer Mitteilung des Kantons Aargau handelt es sich um neun Schüler aus sieben Abteilungen, die positiv auf Corona getestet wurden. „Die infizierten Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren befinden sich zu Hause in Isolation. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut“, heißt es in der Einschätzung des Kantons. Allerdings mussten weitere 89 Menschen ebenfalls in eine mindestens zehntägige Quarantäne geschickt werden. Dabei handle es sich um 49 Schüler und 40 Familienangehörige beziehungsweise außerschulische Kontaktpersonen.

Für die sieben Klassen, die die infizierten Schüler besuchen, wurde Fernunterricht angeordnet. Die Maskenpflicht wurde außerdem ausgeweitet und umfasst zwischenzeitlich das gesamte Schulareal. Laut Mitteilung des Kantons soll die Maskenpflicht mindestens drei Wochen lang gelten.

Erste Untersuchungen des Contact Tracing Centers (CONTI) hätten derweil ergeben, dass der Unterricht unter Einhaltung der Abstands- und Schutzmaßnahmen erfolgt sei. Die Ansteckungen seien deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb der Klassenzimmer erfolgt. Die Untersuchungen des CONTI dauern weiter an.

Im Zuge der Eruierungen sollen laut dem Departement Bildung, Kultur und Sport die Schutzkonzepte an den Kantonsschulen erneut überprüft und deren konsequente Umsetzung gewährleistet werden. Die aktuelle Lage erfordere weiterhin ein entschiedenes Vorgehen, so die Kantonsverwaltung.