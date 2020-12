von sk

Die Standorte für die Kreisimpfzentren in den Landkreisen Waldshut und Lörrach stehen fest, darüber informiert das Sozialministerium in einer Pressemitteilung.

Bis Mittwochvormittag, 2. Dezember, hatten die baden-württembergischen Städte, Gemeinden und Landkreise Gelegenheit, dem Ministerium für Soziales und Integration ihre Vorschläge für geeignete Standorte zu melden. Die Entscheidung über die Standorte der Kreisimpfzentren erfolgte laut Mitteilung in Zusammenarbeit des Landes mit dem Städtetag Baden-Württemberg, dem Landkreistag Baden-Württemberg und dem Gemeindetag Baden-Württemberg unter Beteiligung der jeweiligen Kommunen.

Im Landkreis Waldshut wird das Impfzentrum in der Stadthalle Tiengen eingerichtet, im Landkreis Lörrach im Freizeitcenter Impulsiv in Lörrach.

Die Impfzentren sollen ihre Arbeit zum 15. Januar 2021 aufnehmen. Pro Standort sollen etwa 800 Impfungen/Tag durchgeführt werden.

Impfstrategie in Baden-Württemberg Zentrale Impfzentren In Baden-Württemberg gibt es neun Zentrale Impfzentren (Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart (2), Rot am See, Tübingen und Ulm). Dezentrale Impfzentren In jedem Stadt- und Landkreis sollen größenabhängig ein bis zwei weitere Impfzentren aufgebaut werden. Die sechs bevölkerungsreichsten Stadt- und Landkreise erhalten zwei Standorte, alle anderen erhalten einen Standort. Mobile Impfteams Flankierend zu den Impfzentren wird es mobile Impfteams geben, die sogenann-ten „aufsuchenden Angebote“ (bspw. für Pflegeheime). Kliniken Zudem wird derzeit ein Konzept zur Impfung in Kliniken erarbeitet, in denen das dort beschäftigte Personal geimpft wird.