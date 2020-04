Hochrhein vor 1 Stunde

„Die Hoffnung hält alles am Leben“: Der gebürtige Wutöschinger Andreas Edinger berichtet über den Ausnahmezustand in Südtirol

Immer, bevor er das Haus in Brixen verlässt, muss Andreas Edinger eine Eigenerklärung ausfüllen. So verlangt es die Ausgangssperre in Südtirol. „Die Einschränkungen wirken auf die Psyche“, sagt der Wutöschinger. Doch die Menschen in Italien würden sich nicht unterkriegen lassen.