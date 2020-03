Waldshut/Peking vor 5 Stunden

„Wir müssen uns auf eine ‚neue Normalität‘ einstellen“, sagt der Waldshuter Bernd Bornhauser, der mit seiner Familie in Peking lebt

In China entspannt sich die Situation nach dem Corona-Peak derzeit etwas und der Alltag kehrt ein Stück weit zurück. Bernd Bornhauser spricht darüber, wie er und seine Familie mit der strengen Isolation in China umgegangen sind. Aber er beobachtet auch mit Sorge die Entwicklungen in Deutschland.