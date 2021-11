Kreis Waldshut/Kanton Zürich vor 5 Stunden

Der Ausbruch der Geflügelpest im Kanton Zürich hat auch Auswirkungen auf den östlichen Landkreis Waldshut

Im Kanton Zürich ist die Geflügelpest ausgebrochen. Die Maßnahmen, die ein weiteres Verbreiten verhindern sollen, betreffen auch Geflügelbetriebe im Osten des Landkreises Waldshut. Die Allgemeinverfügung des Landratsamts trat am Sonntag, 28. November, in Kraft. Was Geflügelhalter jetzt wissen müssen.