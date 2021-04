Hochrhein Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Geflügelhalter in Sorge vor der Vogelgrippe: Wie Schutzmaßnahmen in der Praxis aussehen

Großräumige Sperrbezirke in der Region und strikte Vorgaben: Die Geflügelpest in den Landkreisen Waldshut und Lörrach beschäftigt derzeit kommerzielle und private Hühnerhalter gleichermaßen. Was es zum Schutz der Tiere zu beachten gilt und wie sich die Situation bislang entwickelt hat – eine Bestandsaufnahme.