von SK

Auch wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, so ist aus Sicht der Agentur für Arbeit Lörrach, deren Zuständigkeitsbereich die Landkreise Waldshut und Lörrach umfasst, eine leichte Stabilisierung zu beobachten: „Der Arbeitsmarkt im Dreiländereck erholt sich leicht. Zwar ist auch in diesem Monat die Arbeitslosigkeit gestiegen, dies ist aber nicht nur Corona geschuldet, sondern zu Beginn der Sommerferien saisonüblich“, erklärt Bereichsleiterin Jutta Hünenberger, Bereichsleiterin die aktuelle Situation.

Wieder mehr Einstellungen

Denn es wirken sich derzeit weitere Effekte aus: Kündigungen zum Quartalsende, Auslaufen von Befristungen und auch junge Menschen, die ihre Ausbildung abgeschlossen oder die Schule beendet haben, melden sich jetzt vorübergehend arbeitslos, wenn auch – aufgrund verschobener Prüfungstermine – auf niedrigerem Niveau als in den Vorjahren. „Normalerweise entspannt sich die Situation zum Ende des Sommers wieder,“ so Hünenberger. Ebenfalls beobachtet sie: „Die Beschäftigungsprozesse sind wieder dynamischer, Arbeitgeber fragen wieder stärker Arbeitskräfte nach und auch die Einstellungen steigen an und liegen sogar etwas über dem Niveau des Vorjahres.“

Hochrhein Arbeiten an der Zukunft: In Sachen Berufsausbildung ist in der Region noch Luft nach oben Das könnte Sie auch interessieren

Trotz allem Optimismus gelte es aber, Zukunftsthemen nicht aus dem Fokus zu verlieren: „Weiterbildung, Qualifizierung und Ausbildung sind unsere gesellschaftlichen Top-Themen. Gerade in unsicheren Zeiten dürfen wir diese nicht aus dem Blick verlieren. Es ist nicht nur von hoher Bedeutung, gute Weiterbildungsangebote zu schaffen, um Arbeitslose für den regionalen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Genauso wichtig ist es, in die Ausbildung von jungen Menschen zu investieren, um keine Generation Corona entstehen zu lassen. Der Bedarf an Fachkräften wird auch durch eine Pandemie nicht weniger und könnte unsere Wirtschaft in einigen Jahren zusätzlich unter Druck setzen.“

Einblick in die Statistik im Monat Juli

Kurzarbeit: Seit März 2020 haben 4396 Betriebe im Agenturbezirk Kurzarbeit angezeigt. Im Vorjahreszeitraum waren es 16. Die Zahl der Beschäftigten, für welche seit März Kurzarbeit angezeigt wurde, beläuft sich auf 52.266 Personen. Im Vorjahreszeitraum waren es 485. Der größte Anteil an allen Anzeigen entfällt auf Betriebe aus dem Bereich Handel/Verkauf und der Gastronomie. Gemessen am Anteil der Beschäftigten, für die Kurzarbeit angezeigt wurde, ist das verarbeitende Gewerbe am stärksten betroffen. Allerdings: Bei der Bewertung ist wichtig, dass die Zahl der Anzeigen noch nichts über die tatsächliche Inanspruchnahme von Kurzarbeit aussagen. Dazu seien Aussagen erst möglich, sobald die Arbeitgeber die Anträge auf Abrechnungen vorgelegt haben und diese bearbeitet sind.

Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach beträgt im Juli 2020 4,6 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 5,0 Prozent. Im Landkreis Waldshut liegt dieser bei 4,2 Prozent.

Entwicklung der Quote: Im Berichtsmonat wurden bei der Agentur für Arbeit Lörrach, dem Jobcenter Landkreis Lörrach und dem Jobcenter Landkreis Waldshut 10.443 Arbeitslose gezählt. Dies sind 144 Personen mehr als im Vormonat und 3382 (plus 47,9 Prozent) mehr als im Juli 2019. Im Kreis Lörrach waren Ende Juli 2020 insgesamt 6448 (plus 119 zum Vormonat) und im Kreis Waldshut 3995 (plus 25 zum Vormonat) Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Arbeitslosigkeit im Landkreis Lörrach um 2075 gemeldete Personen und im Landkreis Waldshut um 1307 arbeitslos gemeldete Personen zu.

Arbeitslosengeld II: Für 2496 Arbeitslose im Bereich des Sozialgesetzbuchs II ist im Landkreis Lörrach das Jobcenter Lörrach zuständig; im Landkreis Waldshut wird dieser Personenkreis (1595) durch das Jobcenter Landkreis Waldshut betreut.

Dynamik auf dem Arbeitsmarkt: Im Juli meldeten sich 1695 Personen neu oder erneut arbeitslos. Das waren 101 Personen weniger als im Vormonat. Davon kamen 864 direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1552 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 677 Personen eine Arbeit auf. Das waren 31 Personen mehr als im Juli 2020.

Offene Stellen: Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Juli 2193 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 647 neue Arbeitsstellen gemeldet, 131 Stellen mehr als im Juni und 160 weniger als im Juli des Vorjahres.