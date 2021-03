Im politischen Geschäft zählt Sabine Hartmann-Müller eher zu den Ruhigen und Bedächtigen. Sie ist seit vier Jahren CDU-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Waldshut. Die Rheinfelderin gilt als umgänglich, fleißig und war in den vier Jahren viel im Wahlkreis unterwegs. Dennoch ist bei ihrem Bekanntheitsgrad noch Luft nach oben. Das liegt auch am Umstand, dass sie als Zweitkandidatin für Felix Schreiner 2017 in den Landtag nachrückte, als dieser nach Berlin abwanderte. Für die amtierende Abgeordnete ist es somit der erste Wahlkampf als Erstkandidatin.

Über 20 Jahre kommunalpolitische Erfahrung

Als politischer Neuling kam die heute 57-Jährige dennoch nicht in den Landtag. Seit über 20 Jahren sammelt sie kommunalpolitische Erfahrungen als Stadträtin in Rheinfelden und im Ortschaftsrat Herten unter anderem als Ortsvorsteherin – einem Rheinfelder Ortsteil mit immerhin fast 5000 Einwohnern. „Es ist bei mir das Interesse, das Lebensumfeld mitzugestalten und Einfluss zu nehmen“, beschreibt Sabine Hartmann-Müller ihre Motivation an der Politik. Das sei kommunal so und auch in der Landespolitik. Gleichwohl kennt sie dabei auch die großen Fußstampfen ihres Vorgängers Schreiner: Zwei gewonnene Landtagswahlen 2011 und 2016, CDU-Kreisvorsitz, Vorortung in der Mitte des Wahlkreises. Mithin versuchte sich die Nachrückerin in den vier Jahren denn auch am eigenen Profil. Und wie fällt heute ihr persönlicher Vergleich zum Vorgänger aus? „Es gibt Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede“, beschreibt Hartmann-Müller. Die Gemeinsamkeit liege beim Thema Verkehr – für Abgeordnete vom Hochrhein mit den Themen A98 und Hochrheinbahn quasi Pflicht. Ihr eigenes Profil will sie jedoch im Bereich Soziales und Gesundheit schärfen als pflegepolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion.

Die Kandidatin im Kurzporträt Sabine Hartmann-Müller (57) ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder im Alter von 31 und 35 Jahren. Die gebürtige Memmingerin schloss ihr Studium der Außenwirtschaft an der Fachhochschule Reutlingen als Diplom-Betriebswirtin ab. Seit 1988 wohnt sie in Rheinfelden-Herten. Seit 1999 ist sie Mitglied im Gemeinderat Rheinfelden und Ortschaftsrat Herten. Von 2012 bis 2019 war sie auch Ortsvorsteherin in Herten

Am 14. März ist Wahl: Wie sieht Sabine Hartmann-Müller ihre Chancen?

Auch wenn Waldshut klassischerweise ein schwarzer Wahlkreis ist, ist die Wahl längst nicht gewonnen. Denn sie weiß, der einstige WT-Automatismus „schwarz gewinnt hier immer“ ist nicht mehr sicher. Auch Vorgänger Schreiner hat das erfahren, er holte den Wahlkreis 2016 überraschend knapp mit nur 329 Stimmen Vorsprung (0,4 Prozentpunkte) vor einer gänzlich unbekannten Grünen-Kandidatin Petra Thyen. „Diesen Abstand will ich auf jeden Fall halten, es ist mein Anspruch, das Direktmandat zu holen“, sagt Sabine Hartmann-Müller. Sie gibt sich kämpferisch, gleichwohl macht der fokussierte Kretschmann-Wahlkampf sie doch auch nachdenklich.

Die Zweitkandidatin im Kurzporträt Nathalie Rindt (37), ledig, ein Kind, ist Lehrerin und Konrektorin an der Grund- und Werkrealschule Gurtweil, ihrem Wohnort. Sie ist Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Tiengen, Mitglied des Ortschaftsrates Gurtweil und des Gemeinderates Waldshut-Tiengen.

Das sind die wichtigsten politischen Ziele

Zu den wichtigsten politischen Zielen gehört bei ihr die Infrastruktur – und hier vor allem das Thema Verkehr. Dass die Deges, eine Autobahnplanungs-GmbH von Bund und Ländern, die A98-Planung nun in der Hand hat, sieht sie als Vorteil. Die Chancen für den Lückenschluss sei so gut wie nie. Noch bessere Aussichten habe die Elektrifizierung der Hochrheinbahn. Die sei bis in sechs Jahren zu schaffen. Keinesfalls will sie aber eine ideologische Verkehrspolitik gegen das Auto. „Die Menschen sind hier im ländlichen Raum darauf angewiesen“, sagt sie. Ebenfalls zur Infrastruktur gehört die Digitalisierung. Hier sei in den letzten beiden Jahren viel erreicht durch die Landesförderung, für die sie sich eingesetzt habe. Allerdings müsse es bei Mobilfunk und G5-Ausbau zügig weitergehen.

Gesundheit ist ein weiteres zentrales Thema für sie. In den vier Jahren hat sie sich für Förderung des Zentralklinikums und des Bad Säckinger Campus eingesetzt. Weiter steht für sie die Hausarztversorgung auf dem Land im Fokus. Der Anfang sei getan, berichtet sie, von 150 neuen Medizinstudienplätzen unterlägen 75 der Landarztquote. Das heißt, diese Medizinstudenten verpflichten sich, nach dem Studium eine gewisse Anzahl von Jahren auf dem Land zu praktizieren. Das sei ein erster wichtiger Schritt, sagt sie.

