Der Bundespolizei ist am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Waldshut ein 37-Jähriger ins Netz gegangen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, wie die Überprüfung der Beamten ergab.

Warum wurde der Mann gesucht?

Der Mann war laut Polizei wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Einen Monat muss er noch absitzen, wie die Polizei weiter berichtet. Die Bundespolizei nahm ihn fest, der 37-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht. (sk)