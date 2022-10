Wehr: Auto fängt beim Abschleppen Feuer

Auf der B 518 in Höhe von Öflingen haben sich am Dienstagmorgen, 11. Oktober, kurz hintereinander zwei Auffahrunfälle ereignet. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung Brennet einem BMW aufgefahren, dessen 22 Jahre alte Fahrer aufgrund eines Rückstaus angehalten hatte.

Auch eine dann kommende 32 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr in den bereits verunfallten Mercedes. Am älteren Auto der Frau entstand ein Totalschaden von rund 1000 Euro. Als dieser von einem Abschleppdienst geborgen wurde, kam es im Motorbereich zu einem Feuer.

Mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen konnte der Brand weitestgehend gelöscht werden, die angerückte Feuerwehr erledigte den Rest. Der Sachschaden an den beiden anderen Fahrzeugen liegt laut Polizei bei 4000 Euro.

Lauchringen: Fahrraddieb fragt ausgerechnet die Mutter des Bestohlenen nach Rat

Doppelt dumm gelaufen ist es am Dienstag für einen Fahrraddieb in Lauchringen. Was passiert ist, erfahren Sie hier.

Todtmoos: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer prallt in die Leitplanke

Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend, 11. Oktober, auf der L 146 bei Todtmoos-Rütte leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 17 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke sowie mehrere Schilder geprallt.

Ersthelfer und später der verständigte Rettungsdienst kümmerten sich um den Fahrer, der augenscheinlich leicht verletzt wurde. Da der Fahrer deutlich alkoholisiert schien, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der Mann war laut Polizei nicht in der Lage, einen Alcomatentests zu machen. Sein Auto wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 15.000 Euro, den der Verkehrseinrichtungen auf 5000 Euro.

Laufenburg: Zeugensuche nach Streifvorgang zwischen zwei Autos

Zwei Autos haben sich am Mittwochmorgen, 12. Oktober, kurz nach 6.30 Uhr, in der Waldshuter Straße in Laufenburg gestreift. Ein Beteiligter flüchtete. Die beiden Autos waren sich laut Polizei in der Höhe eines Discounters entgegengekommen.

Ein dunkles Auto soll aus Richtung Bad Säckingen auf die Gegenfahrbahn geraten sein und den Peugeot-Van eines 50 Jahre alten Mannes touchiert haben. Der Peugeot wurde laut Polizei nicht unerheblich beschädigt. Das dunkle Auto soll kurz angehalten haben, dann die Fahrt aber fortgesetzt haben. Da doch reger Fahrzeugverkehrs herrschte, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/93 40) auf Zeugenhinweise.

Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrer prallt gegen wartendes Auto und verletzt sich

Ein Jugendlicher ist mit seinem Fahrrad am Dienstag, 11. Oktober, gegen 15.15 Uhr, bei der Stadthalle Tiengen gegen ein wartendes Auto geprallt. Der 15-jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Der Radler war laut Polizei gegen das Heck des Autos einer 32 Jahren alten Frau gefahren, die rechts in Richtung des Wutachparkplatzes abbiegen wollte, aber aufgrund des herrschenden Radverkehrs auf dem dortigen Radfahrstreifen anhalten musste. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Grafenhausen: Autofahrerin verletzt sich bei Kollision mit Lastwagen

Beim Zusammenstoß eines Sattelzugs und eines Autos am Montag, 10. Oktober, auf der K 6500 zwischen Grafenhausen und Buggenried ist die 59-jährige Autofahrerin verletzte worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer gegen 13 Uhr nach rechts in einen Feldweg abbiegen, um Holz zu laden. Er blinkte und verringerte seine Geschwindigkeit. Die nachfolgende Autofahrerin setzte zum Überholen an.

In diesem Moment holte der Lastwagenfahrer nach links aus und die Fahrzeuge kollidierten. Das Auto geriet ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stilltand. Es wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit rund 15.000 Euro an, dem am Sattelzug mit 7500 Euro.

Wutach: Unfallflucht nach Überholvorgang

Nach einem Überholvorgang und einem folgenden Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Auto ist am Dienstagmorgen, 11. Oktober, ein Autofahrer auf der L 171 zwischen Wutach-Ewattingen und Bonndorf geflüchtet.

Laut Polizeiangaben war einer 29-jährigen Autofahrerin kurz nach 6.30 Uhr ein überholendes Fahrzeug entgegengekommen. Beim Wiedereinscheren streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und gingen zu Bruch. Das überholende Fahrzeug fuhr in Richtung Wutach davon. Teile des Außenspiegels blieben jedoch an der Unfallstelle zurück.

Nach den ersten Ermittlungen dürfte es bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen neueren schwarzen Seat Ibiza gehandelt haben. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703/932 50) bittet um sachdienliche Hinweise und Zeugen, insbesondere die Insassen des überholten Fahrzeuges, sich zu melden.