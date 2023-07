Klettgau: Unfall auf B34 – Polizei sucht Zeugen

Auf der B34 ist es laut Polizei am Samstag, 22. Juli, gegen 0.45 Uhr bei Grießen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 47-jährige Autofahrerin war mit ihrem 29-jährigen Beifahrer auf der B34 in Richtung Lauchringen unterwegs. An der Einmündung nach Grießen (L161 a) wollte sie nach links abbiegen und missachtet dabei aus bislang ungeklärter Ursache den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Dem 19-jährigen Fahrer des entgegenkommenden Autos gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch die Kollision wurden die 47-Jährige sowie ihr Beifahrer schwer und der 19-jährige leicht verletzt. Die B34 musste zur Rettung der Unfallbeteiligten und zur Unfallaufnahme für drei Stunden vollgesperrt werden. Im Einsatz war neben der Freiwilligen Feuerwehr Klettgau, dem Rettungsdienst und der Polizei auch ein Rettungshubschrauber. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs haben Polizisten des Polizeireviers Waldshut die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

Klettgau: Vorfahrt genommen – Unfall

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag, 23. Juli, gegen 16.05 Uhr auf der L163 bei Bühl. Ein 64-jähriger Autofahrer kam aus der Schweiz und wollte laut Polizei an der Einmündung von der L164 in die L163 nach rechts abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 17-jähriger Leichtkraftfahrzeugführer mit seinem 16-jährigen Sozius auf der L163 in Richtung Dettighofen.

Der Autofahrer nahm dem jungen Duo aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt und es kam zur Kollision. Der 16-Jährige und der 17-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt und wurden zur Behandlung in eine umliegende Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 4.200 Euro.

Dachsberg: Hauswand gestreift

Eine 47-jährige Autofahrerin war am Freitag, 21. Juli, gegen 17.05 Uhr von der Kreisstraße 6590 zwischen Urbergersäge und Wittenschwand von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr laut Polizeiangaben anschließend durch eine Gartenanlage, streifte eine Hauswand und blieb zum Schluss auf dem Hof des Anwesens stehen.

Das Auto war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf rund 12.000 Euro geschätzt. Am Haus war ebenfalls Schaden entstanden, der sich bislang aber noch nicht beziffern ließ. Die Autofahrerin blieb durch ihren Ausritt unverletzt.

Bad Säckingen: Schlägerei auf dem Wallbacher Dorffest

Auf dem Wallbacher Dorffest soll es am Samstag, 22. Juli, gegen 21.40 Uhr soll zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer Streitigkeit zwischen einem 29-Jährigen und einer unbekannten Person gekommen, in die sich weitere Personen einmischten.

Der Streit eskalierte laut Polizeiangaben, als eine bislang ebenfalls unbekannte Person dem 29-Jährigen mit einem Bierkrug auf den Kopf schlug. Dieser warf seinerseits einen Bierkrug nach dem flüchtenden Täter.

Durch den Wurf wurde keine Person getroffen oder verletzt. Der 29-Jährige hatte sich durch den Schlag eine Kopfverletzung zugezogen. Polizisten des Polizeireviers Bad Säckingen (07761 934-0) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich zu melden.

Schwörstadt: Verdacht der Nötigung und Körperverletzung

Ein 76-jähriger Radfahrer überquerte am Sonntag, 23. Juli, gegen 14.20 Uhr, die Kraftwerksbrücke in Schwörstadt und soll dort laut Polizei von einem anderen Radfahrer zum Absteigen genötigt worden sein. Dem 76-Jährigen wurde wohl vorgeworfen, sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten. Auch sollen dem 76-Jährigen Schläge angedroht worden sein. Der 76-Jährige fuhr dann weiter in Richtung Schwörstadt und bei einer Rast, kurz vor dem Ortseingang Schwörstadt, sei der 76-Jährige abermals auf den anderen Radfahrer getroffen.

Dieser habe den 76-Jährigen unvermittelt angegriffen und gegen eine Bank gestoßen. Der 76-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Nach dem Vorfall setzten beide Radfahrer ihre Fahrt fort. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem anderen Radfahrer geben können.

Der gesuchte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, kräftige Statur. Er soll ein orangefarbenes Oberteil, einen Fahrradhelm und Flip-Flops getragen haben. Der Gesuchte soll in Begleitung einer blonden Frau gewesen sein und sich danach in Schwörstadt in einem Vereinsheim aufgehalten haben, wo er eine Brille mit rotem Gestell getragen habe.

Weil am Rhein: Rückwärtsfahrer auf der Autobahn 5 – Unfall

Am Samstagabend, 22.Juli, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5, Fahrtrichtung Basel, in Höhe Weil am Rhein, zu einem Verkehrsunfall bei dem es zu zwei Leichtverletzten kam und bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfallhergang konnte laut Polizei von den vor Ort gebliebenen Beteiligten so beschrieben werden, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an die Lichtzeichenanlage vor der Anschlussstelle Weil am Rhein heranfuhr und aufgrund der roten Ampel auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn anhielt.

Die zwei hinter ihm befindlichen Fahrzeuge erkannten die Situation und hielten ebenfalls an. Das erste Fahrzeug in der Kolonne setzte anschließend den Rückwärtsgang ein und fuhr auf der Autobahn einigen Meter rückwärts. Die dahinterstehenden Fahrzeuge hielten Abstand. Ein vierter Fahrzeugführer welcher an die Kolonne aufschloss, erkannte die Situation jedoch nicht rechtzeitig und fuhr seinem Vordermann auf.

Dieser wurde wiederum auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgeschoben. Das unfallverursachende Fahrzeug, an welchem ein Schweizer Kennzeichen angebracht war, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Verletzten bzw. um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leichtverletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund. 33.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen VW Touran handeln.