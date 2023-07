Zu einem großen Erfolg wurde das Wallbacher Dorffest am Wochenende, das erneut in Verbindung mit einem Naturparkmarkt stattfand. Organisatoren, Marktbeschicker, Teilnehmer aus Kultur und Kulinarik sowie die vielen Besucher waren mit dem Festverlauf rundum zufrieden. Hatte die Zwischenbilanz nach dem ersten Festtag schon ganz erfreulich ausgesehen, so machte der Sonntag die Zufriedenheit komplett.

Ortschaftsrätin Heike Bechler beim Fassanstich.

Dass ein so erfreuliches Fazit gezogen werden konnte, lag sicher auch am idealen Wetter zum Festauftakt. Wärmender Sonnenschein am Nachmittag, ein lauer Sommerabend bis in die Nacht hinein – der zweitletzte Juli-Samstag hätte keine besseren Bedingungen bieten können. Der ideale Rahmen also für das bunte Dorffest entlang des Rheinufers, das zwischenzeitlich zu den größten und beliebtesten Sommerfesten der Umgebung zählt.

Hauptattraktion beim Naturparkmarkt waren die Alpakas.

Den Einstieg in das Festprogramm hatten am Nachmittag Grundschüler und Kindergartenkinder aus Wallbach gemacht. Traditionell stehen deren Beiträge am Anfang des seit nunmehr 50 Jahre alten Dorffestes. Und auch der weitere Fortgang brachte Gewohntes.

Ganz im Element der Schlagzeuger der Live-Band Diamond

Als am Abend Ortsvorsteher Fred Thelen auf der Bühne die offizielle Eröffnung ausrief, war das Festgelände bereits vollbesetzt und ein Durchkommen kaum noch möglich. Unter den Gästen weilten der Schirmherr, Bürgermeister Alexander Guhl, Bankdirektor Werner Thomann als namhafter Sponsor der Veranstaltung, Vertreter des Stadt- und Ortschaftsrates und Freunde aus dem benachbarten schweizerischen Wallbach. Thelen bezeichnete das Dorffest als alljährlichen Kraftakt.

Große Auswahl an Obst und Gemüse aus eigenem Anbau.

Die Anzahl der mitwirkenden Vereine ist über die Jahre stetig geschrumpft. Nach dem letzten Ausstieg der Feuerwehrabteilung blieben noch der Musik- und Radsportverein Wallbach. Die Musiker und Sportler erwiesen sich jedoch als geübte Festwirte und werkelten an langen Theken und den Grillstationen. Freiwillige Helferinnen und Helfer übernahmen unterstützend die Bewirtung und versorgten die vielen Festbesucher mit deftigen Speisen und erfrischenden Getränken.

Das junge Trio genoss die tolle Festplatzstimmung.

Das Kaffee- und Kuchenangebot wurde ergänzt durch eine Waffelbude der Hilfsorgansation „My biggest wish“. Zudem gab es Eis, einen Schnürlestand und einen Losverkauf zugunsten des Kindergartens.

Die heimische Narrenclique „Schnarchzapfen“ durfte beim Dorffest auch nicht fehlen.

Für laute und fetzige Musikunterhaltung sorgte die erfolgreiche südbadische Live-Band „Diamond“. Die vier Musikerinnen und Musiker sorgten bis nach Mitternacht mit Rock- und Popsongs, Schlager und aktuellen Hits für beste Stimmung und gute Laune.

Beliebter Treffpunkt beim Dorffest: die Café-Lounge

Mit dem Wallbacher Dorffest verbunden wurde zum 13. Mal der Naturparkmarkt Südschwarzwald. Die Eröffnung erlebte diesmal eine Premiere, denn mit Ortschaftsrätin Heike Bechler wurde der traditionelle Fassanstich erstmals durch weibliche Hand vollzogen. Die Feier wurde musikalisch umrahmt durch das Jugendorchester Schwörstadt-Wallbach. Auch der Trompeter von Säckingen durfte mit seinem „Behüt dich Gott“ nicht fehlen.

Ortsvorsteher Fred Thelen freute sich über so viele Besucher

Das vielfältige Marktgeschehen entlang der Hauptstraße wartete mit reichlich bestückten Buden und Ständen auf. Zu kaufen gab es Wildspezialitäten aus der Region, Imkerprodukte, Edelbrände und Liköre, Holzwaren aller Art, selbsteingekochte Marmeladen und Gelees, Wildkräuter als Würzmittel oder Tees und eine Vielfalt an Brotsorten, um nur einige heimische Produkte zu nennen. Zu bestaunen gab es fünf junge Alpakas. Die Naturpark-Kochschule lehrte Kindern Schnippeln und Zubereiten von kleinen Köstlichkeiten. Neu im Angebot waren Kutschfahrten. Das bunte Markttreiben wurde für alle zu einem besonderen Sonntagsvergnügen.

Verköstigung am Stand von Edelbränden und Likören