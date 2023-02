Wutöschingen: Nur noch das verkohlte Autowrack bleibt übrig

Übrig bleibt ein verkohltes Wrack. Auf einem Parkplatz an der Landesstraße zwischen Degernau und Erzingen ist am Mittwochmorgen, 8. Februar, ein Auto komplett ausgebrannt. Laut Polizeimitteilung gelang es der Feuerwehr, die Flammen zu löschen, aber das Auto hat nur noch Schrottwert.

Laut Angaben stoppte der 62-jährige Fahrer seinen Wagen kurz vor 11 Uhr, weil es verschmort roch. Mit Helfern sei es ihm gerade noch gelungen, wichtige Gegenstände aus dem Fahrzeug zu holen, bevor es komplett in Flammen stand. Die Polizei hält eine technische Ursache für wahrscheinlich.

Am Cabrio älteren Baujahrs entstand der Polizei zufolge ein Totalschaden von mehreren tausend Euro.

Lörrach: Polizei meldet wieder mehrere Fahrraddiebstähle

In Lörrach sind weiterhin Langfinger unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, sind seit Anfang der Woche, seit Montag, 6. Februar, wieder mehrere Fahrräder geklaut worden. Zusammengerechnet gehen die Diebstahlschäden in die Tausende.

Auf dem Campus Rosenfels kam am Montag zwischen 9.30 und 16.15 Uhr ein E-Bike der Marke Giant abhanden – samt Fahrradhelm und Handyhalterung. Schaden: 3600 Euro. Ebenfalls auf dem Campus wurde im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 7. Februar, ein graues Ghost-Mountainbike im Wert von 800 Euro gestohlen.

Weiter ging‘s in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Stetten, in der Richardistraße, wo ein weißes Herren-Citybike (Marke Merida) geklaut wurde. Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 8. Februar, schlug(en) der Dieb oder die Diebe in der Stöckmattenstraße in Lörrach-Haagen in einer unverschlossenen Garage eines Einfamilienhauses zu. Sie nahmen hier ein Rennrad der Marke Bulls (1300 Euro) mit. In allen Fällen waren die Räder laut Polizei abgeschlossen.

Rheinfelden: Fahrradfahrerin angefahren – Polizei sucht Zeugen

An der Kreuzung Nollinger Straße/Eichamtstraße in Rheinfelden ist am Donnerstagmorgen, 9. Februar, 8.10 Uhr, eine 57-jährige Fahrradfahrerin von einem Auto angefahren worden. Die Polizei sucht den Unfallverursacher mit seinem weißen Kleinwagen, der sich aus dem Staub machte.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 57-Jährige über die Nollinger Straße Richtung Rathaus fahren. Der weiße Kleinwagen kam ihr entgegen, wollte in die Nollinger Straße biegen und streifte mit seinem Auto das Hinterrad des E-Bikes. Das Fahrrad geriet ins Schlingern, die Frau stürzte auf die Straße. Sie wurde laut Angaben leicht verletzt.

Der Unfallverursacher fuhr offensichtlich Richtung Basler Straße weiter. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623 74040) sucht Zeugen. Ein Mann soll der Frau geholfen haben und mehrere Schüler sollen sich in der Nähe aufgehalten haben. Die Polizei erhofft sich besonders von ihnen Hinweise.