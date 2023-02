Rickenbach: War es ein Messerangriff? Die Polizei ermittelt

Über Notruf ist am Dienstagabend, 7. Februar, gegen 17 Uhr, eine Messerstecherei an der Landesstraße in Rickenbach gemeldet worden. Laut Pressemitteilung rückte die Polizei deshalb gleich mit einem Großaufgebot aus. Ein 37- und 39-Jähriger sollen aufeinander losgegangen sein.

Beide hatten laut Angaben oberflächliche Verletzungen. Einer der beiden sei im Krankenhaus behandelt worden. Die Polizei beschlagnahmte ein abgebrochenes Küchenmesser. Die Ermittlungen laufen.

Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Kolpingbrücke

Zwei Autos sind am Dienstag, 7. Februar, gegen 9.30 Uhr, auf der Kolpingbrücke in Waldshut zusammengestoßen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Weil laut Angaben der Fahrer eines Kleinbusses wenden wollte, habe eine 29-Jährige ihren Audi zurückgesetzt, ihr Wagen sei in einen SUV der Marke BMW gefahren.

Offensichtlich kümmerte sich der Fahrer des Kleinbusses nicht weiter um den Vorfall. Er fuhr einfach weiter. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bietet Zeugen, sich zu melden.

Hüfingen/Wutöschingen: Sattelzugfahrer entpuppt sich als Verkehrsraudi

Ein 52-jähriger Sattelzugfahrer hat am Mittwochmorgen, 8. Februar, gegen 5.45 Uhr, auf der B27 bei Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis mit einem gefährlichen Überholmanöver fast einen schweren Unfall verursacht. Der Fahrer des Lastwagens, den er überholt hatte, und der Fahrer des entgegenkommenden Autos drückten voll auf die Bremse und verhinderten laut Polizeibericht Schlimmeres. Eine Polizeistreife stellte den Sattelzugfahrer auf der B314 bei Wutöschingen.

Die Polizisten kontrollierten den Fahrtenschreiber, der laut Angaben eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung dokumentiert hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 52-Jährigen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diejenigen, denen Mittwochfrüh zwischen Hüfingen und Wutöschingen ein Sattelzug aufgefallen ist, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751/8963-0) zu melden.

Rickenbach: Auto kippt an Böschung um – Fahrerin leicht verletzt

Ein Auto ist am Dienstagmorgen, 7. Februar, gegen 8 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Hottingen und Oberwihl gegen eine Böschung geprallt und auf die Beifahrerseite gekippt. Laut Polizeimitteilung kam der von einer 19-Jährigen gesteuerte Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Angaben musste das Auto (Schaden etwa 5000 Euro) abgeschleppt werden. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Polizei.