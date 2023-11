Görwihl: Unfallflucht auf Landstraße – ein Leichtverletzter – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 21. November, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Landstraße 151 A von Rotzel kommend in Richtung Oberwihl, als er in einer Rechtskurve im Bereich des Sägehofes einen vor ihm fahrenden weißen Kleintransporter überholt habe.

Der Fahrer des Kleintransporters sei während dem Überholvorgang nach links gekommen und um eine Kollision zu vermeiden habe der 20-Jährige ebenfalls nach links ausweichen müssen. Im weiteren Verlauf kam der 20-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und rutschte ins Bankett.

Sein Auto drehte sich um 180 Grad und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Im Auto lösten alle Airbags aus. Der Fahrer des Kleintransporters habe sich an der Unfallstelle zunächst um den verunfallten 20-Jährigen gekümmert, sei dann aber weitergefahren. Der leicht verletzte 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 89630 (zu Bürozeiten), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer und dem Kleintransporter geben können. Auf dem weißen Transporter soll sich eine Aufschrift befunden haben. Bei der Aufschrift könnte es sich um das Wort „Heizung“ gehandelt haben. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

Lörrach: Radfahrerin kippt auf Motorhaube – Polizei sucht Radfahrerin

Eine Radfahrerin soll am Dienstag, 21. November, gegen 17.15 Uhr, auf die Motorhaube eines blauen Daimler-Benz gekippt sein. Die Radfahrerin sei zwischen zwei Fahrzeuge, welche in der Lörracher Straße, in Höhe der Sparkasse, verkehrsbedingt halten mussten, hindurch gefahren.

Dabei soll sie nach links auf die Motorhaube eines blauen Daimler-Benz gekippt sein. Der Fahrer des Daimler-Benz habe die Radfahrerin angesprochen, welche wohl meinte, es sei ja nichts passiert. Danach entfernte sich die Radfahrerin von der Örtlichkeit. Der Sachschaden an der Motorhaube wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: Zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, schulterlange, rotbraune Haare. Sie trug einen dunklen Fahrradhelm und hatte einen Rucksack mit gelb / schwarzen Kordeln dabei. Sie sei mit einem Damenfahrrad unterwegs gewesen.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Radfahrerin geben können.

Bad Säckingen: Renault Capture auf Kundenparkplatz beschädigt – Zeugensuche

Bereits am Samstag, 18. November, im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, wurde an einem weißen Renault Capture, vermutlich durch einen Einkaufswagen, der hintere Stoßfänger stark beschädigt. Der Renault stand in der Schaffhauser Straße auf einem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelmarktes.

Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können.