Wehr: Mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch beschlagnahmt

Die Polizei hat am Montag, 20. November, in Wehr mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch beschlagnahmt. Nach einem Hinweis und durchgeführten Ermittlungen war die Wohnung eines 34 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen wegen Verdacht des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz durchsucht worden.

Im Keller sowie in der Wohnung fand sich die nicht unerhebliche Menge an Drogen. Ebenfalls wurden Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Laufenburg: Küchenbrand – Bewohnerin kommt ins Krankenhaus

Zu einem Küchenbrand kam es am Dienstag, 21. November, kurz nach 10.30 Uhr, in Laufenburg in einem Mehrfamilienhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein heißer Topf auf dem Herd Feuer gefangen haben.

Das Feuer griff laut Polizei auf das Kücheninventar über. Ein Nachbar eilte der einzig anwesenden Bewohnerin in der betroffenen Wohnung mit einem Feuerlöscher zur Hilfe und konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Küche wurde beschädigt.

Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die 37 Jahre alte Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Kameraden im Einsatz, ebenso die First Responder und der Rettungsdienst. Die Ermittlungen zur Brandursache führt der Polizeiposten Laufenburg.

Herrischried: Auto überschlägt sich – Fahrer wird leicht verletzt

Auf der K6533 zwischen Herrischried und Hogschür hat sich am Montagabend, 20. November, gegen 20.30 Uhr, ein Auto überschlagen. Der 21-jährige Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Er war in einer leichten Kurve zu weit nach rechts geraten.

Laut Angaben verlor der Fahrer in der Folge die Kontrolle und das Auto überschlug sich. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizeimeldung bei rund 16.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 34

Nach einem Verkehrsunfall waren am Dienstag, 21. November, gegen 10.40 Uhr auf der dreispurigen B 34 zwischen Waldshut und Tiengen zwei Leichtverletzte zu beklagen. Der Unfall führte zu starken Verkehrsbehinderungen.

Ein in Richtung Waldshut fahrender 54 Jahre alter Mann hatte die Gewalt über seinen Oldtimer-Sportwagen verloren. Der Sportwagen schleuderte in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Kleinwagen. Im Kleinwagen verletzten sich die 64 Jahre alte Fahrerin und die 58-jährige Beifahrerin leicht. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge mussten laut Polizeibericht abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die Bundesstraße war zeitweise nur einspurig, später zumindest wieder zweispurig befahrbar. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei.

Küssaberg: Polizei sucht Zeugen zu Streifvorgang auf Parkplatz eines Discounters

Auf dem Parkplatz eines Discounters und Drogeriemarktes in der Gartenstraße in Kadelburg kam es am Samstag, 18. November, gegen 15.30 Uhr zu einem Streifvorgang zwischen einem Kleinbus und einem geparkten SUV.

Unbekannte Zeugen hätten den Vorfall beobachtet und mit der zu ihrem SUV zurückkehrenden Fahrzeugnutzerin gesprochen, so die Polizei. Die 27-Jährige wartete noch einige Zeit auf die Rückkehr des mutmaßlichen Verursachers, verließ dann aber nach einer Wartezeit die Unfallstelle und zeigte den Unfall bei der Polizei an.

Der Sachschaden am SUV liegt laut Polizei bei rund 750 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 83160).

Lörrach: Oldtimer brennt beinahe komplett aus

Größtenteils ausgebrannt ist ein Oldtimer am Montagmorgen, 20. November, in Lörrach. Gegen 8.45 Uhr war laut Polizei die 54 Jahre alte Fahrerin in der Konrad-Adenauer-Straße von Passanten auf ein brennendes Heck aufmerksam gemacht worden. Der dort verbaute Motor brannte.

Die angerückte Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Oldtimer zum größten Teil ausbrannte. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Es ist von einer technischen Brandursache auszugehen.