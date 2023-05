Waldshut-Tiengen: Der Betrunkene schläft einfach ein

In einer Gaststätte in der Poststraße ist am Montag, 22. Mai, ein sturzbetrunkener Mann auf der Toilette eingeschlafen. Wie die Polizei berichtet, ging um 21.15 Uhr beim Revier die Meldung ein, dass ein Bewusstloser in der Kabine liege.

Derjenige, der den Mann entdeckt hatte, wie der reglos am Boden lag, bekam wahrscheinlich erst einmal einen Schreck. Die Polizisten stellten schnell fest, dass der Mann ordentlich Alkohol intus hatte, müde wurde und sich ein gemütliches Plätzchen zum Schlafen suchte. Sie weckten ihn, der Mann musste pusten. Der Alcomat zeigte 3,2 Promille an.

Der Rettungsdienst, der vorsorglich gerufen worden war, musste nicht eingreifen.

Laufenburg: Auto erfasst einen Biber – das Tier ist tot

Auf der Landesstraße zwischen Hochsal und Grunholz ist am Montag, 22. Mai, gegen 0.15 Uhr, ein Biber überfahren und getötet worden. Laut Polizeimitteilung erwischte ein 42-Jähriger mit seinem Auto den Nager. Die Schäden am Fahrzeug beliefen sich auf mehrere hundert Euro, schreibt die Polizei.

Ühlingen-Birkendorf: Wieder stürzt ein Biker im Steinatal

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag, 21. Mai, 14.50 Uhr, im Steinatal zwischen Untermettingen und der Abzweigung nach Bettmaringen gestürzt. Er hatte Glück, er wurde der Polizei zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei vermutet, dass der Biker mit seiner Maschine zu schnell in eine Linkskurve fuhr. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, das laut Angaben geringfügig beschädigt wurde.

Görwihl: Auto kracht in einen Traktor

Ein Auto ist am Sonntag, 21. Mai, 16.20 Uhr, in einen Traktor gekracht. Laut Polizeimitteilung wurde die 23-jährige Fahrerin leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Traktorfahrer (22) fuhr von einem Feld auf den Ortsverbindungsweg zwischen Görwihl und Segeten. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Autos. Die 23-Jährige trat voll auf die Bremse, den Zusammenstoß konnte sie nicht verhindern.

Den Schaden an den beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an.

Laufenburg: Pedelec-Fahrer bei Sturz leicht verletzt

Ein Pedelec-Fahrer (54) ist bei einem selbstverschuldeten Sturz am Montag, 22. Mai, gegen 10 Uhr, in der Säckinger Straße in Laufenburg leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Der Radler gab an, dass er sich auf dem abschüssigen Abschnitt, auf Höhe der Einmündung in die Hauptstraße, mit der Bremse etwas vertan habe. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Rheinfelden: Hausbewohnerin überrascht Einbrecher

Eine Bewohnerin eines Reihenhauses in der Lörracher Straße in Rheinfelden hat am Montag, 22. Mai, 9.40 Uhr, zwei Einbrecher überrascht. Wie die Polizei berichtet, flüchteten die beiden Männer, stiegen in ein kleineres, graues Auto und rasten davon. Die Fahndung war erfolglos, die Polizei sucht nach den Männern und hofft auf Hinweise.

Laut Angaben hebelten die Einbrecher die Haustür auf. Sie trafen im Hausflur auf die Bewohnerin. Wahrscheinlich erschreckten sie sich derart, dass sie sofort davon rannten.

Die Polizei beschreibt die Männer wie folgt: Zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, dünn. Einer der Einbrecher war hell, der andere dunkel gekleidet. Vom Fahrer im Auto, das vor dem Haus wartete, gibt es keine Beschreibung. Möglicherweise hatte das Fahrzeug ein ausländisches Kennzeichen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621 176-0) ermittelt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, solle sich melden.

Rheinfelden: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung – Polizei sucht Zeugen

Mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der B34 im Rheinfelder Ortsteil Beuggen, Höhe einer Gaststätte, hat der Fahrer eines silbernen Mercedes‘ andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht den Verkehrsraudi.

Die Polizei vermutet, dass ein Fahrer mit seinem Audi mit Lörracher Kennzeichen ebenfalls gefährdet wurde.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623 74040) bittet die Fahrer, die betroffen waren, sich zu melden.

Efringen-Kirchen: Entenfamilie verursacht Auffahrunfall auf A5

Die Polizei hat elf Entenküken eingefangen, die auf der A5 bei Efringen-Kirchen gewatschelt sind, und in die Obhut des Tierheims gegeben. | Bild: Polizeipräsidium Freiburg

Eine Entenfamilie watschelte am Montag, 22. Mai, 12.40 Uhr, auf der A5 bei Kleinkems, ein 54-jähriger Autofahrer bremste, ein von einem 35-Jährigen gesteuerter Kleintransporter krachte in das Auto. Wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich, sie mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Die Enten blieben unversehrt.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei und des Abschleppdiensts sowie Polizisten gelang es, die elf Küken einzufangen. Die Entenmama flog davon. Sie tauchte bis 15 Uhr auch nicht mehr auf. Deshalb wurden die Küken in ein Tierheim gebracht.