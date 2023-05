Schafisheim: Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle

Ein Motorradfahrer (22) ist am Sonntagabend, 21. Mai, kurz nach 22 Uhr, in der Lenzburgerstraße in Schafisheim im Kanton Aargau tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei berichtet, kam der junge Biker in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte mit seinem Fahrzeug geradewegs in eine Hauswand.

Laut Angaben war der Motorradfahrer Richtung Lenzburg unterwegs. Warum er von der Straße abkam, ist noch unklar. Streifenpolizisten und Sanitäter versuchten, den 22-Jährigen zu reanimieren. Aber für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei ermittelt noch den genauen Unfallhergang. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Die Straße war bis weit in die Nacht gesperrt. Die örtliche Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Küssaberg: Auto erfasst Motorradfahrer (28)

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß auf der L161 in Reckingen am Samstag, 20. Mai, 17.10 Uhr, schwer verletzt worden. Laut Polizeimitteilung kam er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik. Es habe keine Lebensgefahr bestanden.

Offensichtlich missachtete eine 67-jähriger Autofahrer, der von der Linden- in die Rheintalstraße einbog, die Vorfahrt des Bikers.

An den beiden Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge ein Schaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr waren im Einsatz. Die L161 war für zwei Stunden gesperrt.

St. Blasien: Motorradfahrer (52) weicht Tier aus und stürzt

Ein Motorradfahrer (52) ist am Sonntag, 21. Mai, 13.40 Uhr, im Albtal, Höhe Niedermühle, einem Tier ausgewichen und gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, musste er schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Dem Schaden am Motorrad gibt die Polizei mit rund 3500 Euro an.

Ühlingen-Birkendorf: Zwei Autos krachen ineinander

Eine 61-Jährige ist am Sonntag, 21. Mai, 14.40 Uhr, auf der L157 zwischen Birkendorf und Grafenhausen mit ihrem VW auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto krachte laut Polizeimitteilung seitlich in einen von einer 73-Jährigen gesteuerten, entgegenkommenden Ford.

Laut Angaben wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die beiden Insassen im Ford wurden, ebenfalls leicht verletzt, vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

An den Fahrzeugen entstand laut Angaben ein Schaden von zusammen rund 30.000 Euro. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Landesstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Jestetten: Mit über drei Promille intus

Ein Sturzbetrunkener (46) ist am Sonntag, 21. Mai, gegen 17 Uhr, in der Augasse in Jestetten mit seinem Fahrzeug in ein geparktes Auto gekracht. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, hatte der Mann über drei Promille intus.

Die benachrichtigte Polizeistreife traf einige Zeit nach dem Unfall auf den Verdächtigen. Sie gewannen den Eindruck, dass der Mann einiges an Alkohol konsumiert haben musste. Der Alcomat bestätigte die Vermutung. Dem Mann wurden zwei Blutproben abgenommen.

Waldshut-Tiengen: Betrunkener Randalierer

Ein Betrunkener (29) hat am Sonntag, 21. Mai, gegen 21.15 Uhr, in der Gartenstraße in Waldshut randaliert. Wie die Polizei mitteilt, fahndete sie nach dem Mann und stellten ihn wenig später. Laut Angaben hatte der Randalierer drei Promille Alkohol intus.

Ein Hausbesitzer schilderte der Polizei, dass der Mann grundlos gegen die Haustür getreten und dabei den Glaseinsatz demoliert habe. Der Randalierer muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Waldshut-Tiengen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Eine 16-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitag, 19. Mai, gegen 15.15 Uhr, in der Schaffhauser Straße in Tiengen bei einem Sturz leicht verletzt worden. der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus, schreibt die Polizei.

Offensichtlich bemerkte sie zu spät, dass der Radfahrer vor ihr stark gebremst hatte.

Bonndorf: Auto auf Discounterparkplatz beschädigt

Auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rothausstraße in Bonndorf ist am Freitag, 19. Mai, zwischen 5.45 und 14.10 Uhr, ein grauer Audi S7 angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr der Polizei zufolge davon. Sie sucht Zeugen.

Die Polizei schätzt den Schaden am rechten, vorderen Kotflügel auf mindestens 500 Euro. Der Polizeiposten Bonndorf (07703 9325-0) hofft auf Hinweise.

Klettgau: Bundespolizei hält Gesuchten fest

Ein mit einem Haftbefehl gesuchter Mann (23) ist am Grenzübergang in Klettgau-Erzingen am Freitagnachmittag, 19. Mai, der Bundespolizei ins Netz gegangen. Weil er die gegen ihn verhängte Geldstrafe von knapp 2500 Euro bezahlte, blieb er auf freiem Fuß, schreibt die Bundespolizei.

Die Beamten kontrollierten den Mann mit Sitz im EU-Ausland und überprüften dessen Personalien. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Wegen Nötigung war er von einem Gericht zu der Geldstrafe verurteilt worden, die er bis dato nicht beglichen hatte. Auch eine Ersatzfreiheitsstrafe hatte er nicht angetreten. Deshalb hatten die Justizbehörden einen Haftbefehl erlassen.