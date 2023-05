Landkreis Waldshut: Polizei erwischt sechs alkoholisierte Autofahrer

Einige Autofahrer haben sich am verlängerten Wochenende, 28. April bis 1. Mai, mit Alkohol intus hinters Steuer gesetzt. Die Polizei meldet sechs Fälle aus dem Landkreis Waldshut. Den traurigen Rekord erreichte laut Pressemitteilung eine Frau mit 1,8 Promille, die am Freitag, 28. April, zur Mittagszeit in Bernau gestoppt wurde. Sie muss mit einer Strafanzeige und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntag, 30. April, 20.48 Uhr, ein Fahrzeug, das sich auf der B34 zwischen Waldshut und Tiengen auffallend langsam und unsicher bewegte. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug, stoppte es und kontrollierte die Fahrerin. 1,3 Promille zeigte der Alcomat an. Die Frau musste zur Blutentnahme, den Führerschein ist sie vorerst los.

In Bad Säckingen fiel einer Streife am Sonntag, 30. April, 3 Uhr, ein Auto auf. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, der Mann roch offensichtlich nach Alkohol. Der Atemalkoholtest (über ein Promille) bestätigte den Eindruck der Polizisten. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet.

Am Abend des Sonntags, gegen 23.30 Uhr, wurde der Polizei ein Skodafahrer gemeldet, der in Görwihl an einer Kreuzung um ein Haar einen Unfall provozierte, weil er die Vorfahrt missachtete. Die Polizei traf vor Ort auf die beiden Beteiligten. Der Skodafahrer (0,8 Promille) stand unter Alkoholeinfluss. Der Mann musste zur Blutentnahme, die Polizisten kassierten seinen Führerschein.

Gleich zwei alkoholisierte Fahrer erwischte die Polizei ebenfalls am Sonntag, 30. April, zwischen 1.20 und 2.10 Uhr, – eine Frau und einen Mann. Der Mann hatte 0,6 Promille intus. Auf ihn kommt ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Bei der Frau ergab sich ein Wert von knapp unter der kritischen 1,1-Promillegrenze. Ob gegen sie Strafanzeige erstattet wird, hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab.

Lauchringen: Zeugen halten betrunkenen Autofahrer fest

Ein betrunkener Fahrer hat am Sonntag, 30. April, 3.50 Uhr, mit seinem Kleinlastwagen in Oberlauchringen ein geparktes Auto beschädigt. Zeugen beobachteten den Zusammenstoß, sie hielten den Fahrer fest, bis einen Polizeistreife eintraf. Der Mann musste pusten. Das Ergebnis: 1,2 Promille. Er musste zur Blutentnahme, der Führerschein wurde einbehalten.

Laut Polizeibericht wollte der Lastwagenfahrer auf einer Wendeplatte umdrehen und krachte rückwärts in das geparkte Auto. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 2000 Euro an.

Hochrhein Blaulichtreport: Nicht angeschnallt – warum ein Mann deshalb jetzt mit einem Fahrverbot rechnen muss Das könnte Sie auch interessieren

Landkreis Waldshut: Eine ruhige Walpurgisnacht und ein ruhiger 1. Mai

Eine ruhige Walpurgisnacht (30. April) und einen ruhigen 1. Mai erlebte die Polizei. Sie schreibt: „Die Polizei im Landkreis Waldshut kann eine sehr ruhig verlaufene Walpurgisnacht, ohne nennenswerte Vorkommnisse vermelden. Auch der 1. Mai-Feiertag, der traditionell für Veranstaltungen und Aktivitäten genutzt wird, erbrachte für die Polizei kaum zusätzliche Anforderungen.“

Waldshut-Tiengen: Unbekannte brechen in Kiosk am Busbahnhof ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag, 30. April, in den Kiosk am Busbahnhof in Waldshut eingebrochen, teilt die Polizei mit. Zunächst sollen sie den Rollladen hochgedrückt, dann die Scheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen haben. Durch das Loch in der Scheibe schnappten die Täter diverse Verkaufsartikel. Wie viel, ist unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 500 Euro.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Motorroller geklaut – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29. auf 30. April, ist in der Salpetererstraße in Bad Säckingen zwischen 22 und 8 Uhr ein Motorroller der Marke Yamaha, Typ Aerox, in Weiß-Blau, geklaut worden. Wie die Polizei mitteilt, fand der Eigentümer den demolierten Roller am Sonntagmorgen im Gewerbebach in der Gießenstraße.

Die Polizei bittet diejenigen, die etx beobachtet haben, sich beim Revier Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.