Laufenburg: Fahrverbot und saftiges Bußgeld

Bei einer Verkehrskontrolle in Laufenburg am Donnerstag, 27. April, gegen 21.30 Uhr, hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der nicht angeschnallt war. Zudem kam heraus, dass der Mann über 0,5 Promille Alkohol intus hatte. Wie die Polizei berichtet.

Hätte er den Gurt umgelegt, wäre der Fahrer wohl nicht heraus gewunken worden. So aber muss er mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.

Herrischried: Kleiner Motorroller frisiert

Die Polizei hat am Donnerstag, 27. April, 18.30 Uhr, in Herrischried einen Jugendlichen kontrolliert, dessen Kleinkraftrad offensichtlich frisiert beziehungsweise nicht ordnungsgemäß gedrosselt war. Laut Mitteilung der Polizei winkt dem jungen Mann nun eine Anzeige.

Hochrhein Blaulichtreport: Unbekannter packt einen Mann (36) am Hals und wirft dessen Fahrrad in den Rhein Das könnte Sie auch interessieren

Die fehlende Drosselung und die technischen Veränderungen am kleinen Motorroller waren laut Angaben nicht der Prüfbescheinigung und dem Versicherungsschutz angepasst. Der Jugendliche fuhr de facto ohne Fahrerlaubnis und er verstieß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Todtnau: Zwei Pedelec-Fahrerinnen stoßen zusammen

Bei Todtnau-Fahl auf der B317 sind am Donnerstag, 27. April, 17.25 Uhr, zwei Frauen, 64- und 66-jährig, mit ihren Pedelec zusammengestoßen. Beide stürzten, wie die Polizei mitteilt. Die 66-Jährige kam mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus, die 64-Jährige wurde an der Hand verletzt.

Beide fuhren vom Feldberg Richtung Todtnau. Die 64-Jährige musste laut Angaben bremsen. Dies bemerkte die andere Frau zu spät. Die Lenker der beiden E-Bikes berührten sich, die beiden Frauen fielen auf den Asphalt. Die Polizei betont: „Beide Frauen trugen Fahrradhelme.“

Weil am Rhein: Ladung rutscht vom Lastwagen

Am Autobahndreieck Weil am Rhein sind am Donnerstag, 27. April, vier zwei Tonnen schwere Aluminiumblöcke von der Ladefläche eines Lastwagens auf die Fahrbahn gefallen. Laut Mitteilung der Polizei musste die Auffahrt von der A98 auf die A5 Richtung Weil am Rhein von 9.50 bis 19 Uhr gesperrt werden.

Die Ladung auf dem von einem 40-Jährigen gesteuerten Lastwagen war offensichtlich nicht vorschriftsmäßig gesichert. Die Alu-Blöcke rutschten in der Kurve der Auffahrt von der Ladefläche, sie beschädigten auch die Schutzplanke an der Fahrbahn.

„Zur Bergung der Ladung, Wiederherstellung der Ladungssicherheit und zur Fahrbahnreinigung wurde eine Spezialfirma beauftragt“, schreibt die Polizei. Die Autobahnmeisterei richtete eine Umleitung auf die Nordfahrbahn der A5 ein.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an.