Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag, 30. April, auf der B34 einen Mann (27) angehalten und festgenommen, nach dem gefahndet wurde. Laut Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein geriet der 27-Jährige in eine Kontrolle. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, das der junge Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Darum wurde ein Haftbefehl erlassen

Der Vorwurf: Besonders schwerer Betrug in mehreren Fällen. Danach tauchte der Mann offensichtlich unter. Deshalb erließ ein Amtsgericht einen Haftbefehl. Auch nach dem unversicherten Fahrzeug, mit dem der Mann unterwegs war, war gefahndet worden.

Jetzt sitzt er hinter Gittern

Die Bundespolizei führte den 27-Jährigen dem Haftrichter vor. Der wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wartet er nun auf die Gerichtsverhandlung wegen der Betrügereien. Wie die Bundespolizei schreibt, muss er sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.