Waldshut-Tiengen Ortsteil Eschbach: Arbeiter bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma am Freitag, 15. September, gegen 9.20 Uhr bei einem Unfall im Pankratiusweg in Eschbach. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 61-jährige Mann gerade dabei, Löcher in der Fahrbahndecke zu schließen, als ihn ein 55-jähriger Radlader-Fahrer möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers anfuhr.

Der 61-Jährige trug durch den Unfall sehr schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.Schwer verletzt wurde der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma am Freitag, 15. September, gegen 9.20 Uhr bei einem Unfall im Pankratiusweg in Eschbach.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 61-jährige Mann gerade dabei, Löcher in der Fahrbahndecke zu schließen, als ihn ein 55-jähriger Radlader-Fahrer möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers anfuhr. Der 61-Jährige trug durch den Unfall sehr schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Murg: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt – Zeugen gesucht

Ein Motorradfahrer ist am Samstag, 16. September, gegen 13 Uhr in der Harpolinger Straße in Murg gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war dem 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades ein Auto entgegengekommen, welchem er ausweichen musste. Dabei stieß er mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden.

Bei dem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um ein Auto der Marke Renault. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Verkehrspolizei oder dem örtlich zuständigen Polizeirevier in Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

Laufenburg: Randalierer bewirft fahrende Autos mit Steinen – Zeugen gesucht

Mehrere Anrufer meldeten über Notruf am Sonntag, 17. September, gegen 2.45 Uhr, dass ein Mann in der Waldshuter Straße in Laufenburg randalieren soll. Unter anderem habe er Steine auf mindestens ein vorbeifahrendes Auto geworfen.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war es dann zur Konfrontation zwischen den Fahrzeuginsassen und dem 24-jährigen Tatverdächtigen gekommen. Der Mann sei daraufhin geflüchtet, konnte jedoch durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Säckingen gefunden und vorläufig festgenommen werden. Der aggressive Mann beleidigte die Beamten und leistete Widerstand.

Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) sucht mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmer und Zeugen des Vorfalls.

Wehr: Kollision zwischen Auto und Motorrad, zwei Personen schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad am Sonntag, 17. September, gegen 17.10 Uhr in der Friedrichstraße in Wehr. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr die Friedrichstraße in Richtung Schopfheimer Straße.

Als sie an einem auf ihrer Fahrspur geparkten Auto vorbeifahren wollte, übersah sie nach bisherigem Kenntnisstand ein entgegenkommendes Motorrad und stieß mit diesem zusammen.

Der 35-jährige Motorradfahrer sowie seine 26-jährige Mitfahrerin wurden durch die Kollision schwer verletzt und mussten mit zwei Rettungshubschraubern zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Raser verursacht Unfall in der Liedermatte und fährt weiter

Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr am Freitag, 15. September, gegen 23.15 Uhr von Waldshut in Richtung Albbruck, als sie in Höhe der Kraftwerkstraße von einem unbekannten Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand musste ein entgegenkommender 20-jähriger Autofahrer eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der nachfolgende 19-Jährige bremste laut Polizeiangaben ab, konnte aber eine Kollision mit dem vorausfahrenden 20-Jährigen nicht mehr verhindern. Der unbekannte Fahrzeugführer, der durch sein Überholmanöver den Unfall ausgelöst haben soll, fuhr zügig weiter in Richtung Albbruck. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

An den Fahrzeugen der jungen Männer entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

Wutöschingen Ortsteil Schwerzen: Fahrrad kollidiert mit Auto

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Freitag, 15. September, gegen 7.20 Uhr von Horheim nach Schwerzen während laut Polizeiangaben ein noch unbekannter Fahrradfahrer auf einem landwirtschaftlichen Weg an der Wutach entlang in Richtung Lauchringen fuhr.

Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete der Radfahrer die Vorfahrt der Autofahrerin, kollidierte mit ihr und kam zu Fall. Die Unfallbeteiligten sollen anschließend ohne Austausch ihrer Personalien auseinandergegangen sein.

Die 18-Jährige teilte den Unfall erst im Nachhinein der Polizei mit, welche nun den Radfahrer sucht. Der Polizeiposten Wutöschingen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07746 9285-0 oder beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

Schopfheim: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von Gerspach kommend befuhr am Samstag, 16. September, gegen 12.50 Uhr ein 19 Jahre alter Mann die K 6352 in Fahrtrichtung Todtmoos-Au. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Leitplanke und im Anschluss zu Fall.

Bei dem Unfall verletzte sich der 19-Jährige schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Krad entstand Schaden von rund 1500 Euro.

Rheinfelden: Autobahn A 98 – auf Baustellenabsperrung aufgefahren – hoher Sachschaden

Am Freitag, 15. September, gegen 13.10 Uhr, kam ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf einer Betonabsperrung zum Stehen. Er befuhr die Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden, als er bei der Baustelle auf der Dultenaugrabenbrücke geradeaus auf die Betonabsperrung fuhr.

Die Absperrung dient der Abtrennung der Fahrspuren. Nach etwa 45 Metern kam das Fahrzeug des 27-Jährigen auf der Betonabsperrung zum Stehen. Räder des Autos verkeilten sich in die Absperrung, was ein Umkippen des Fahrzeugs wohl verhinderte. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Auto musste geborgen werden. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an der Absperrung ist hier nicht bekannt. Beschädigte Elemente der Absperrung mussten ausgewechselt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma angefordert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen 15.45 Uhr konnte die Sperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden.

Grenzach-Wyhlen: Verdacht gefährlicher Körperverletzung – Zeugensuche

Ein 23-jähriger Mann soll am Sonntag, 17. September, in dem Zeitraum zwischen 0 und 1 Uhr unvermittelt von hinten angegriffen und niedergeschlagen worden sein.

Er war wohl zu Fuß auf dem Nachhauseweg von einer Party kommend unterwegs, als er in der Solvaystraße attackiert worden sei. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Ihm wurde nichts entwendet.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche im Bereich der Solvaystraße / Ritterstraße dementsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Kanton Aargau Schwer verletzte Frau (49) am Bahnhof – Jugendanwaltschaft ermittelt gegen 17-Jährigen Das könnte Sie auch interessieren

Tiengen: Unbekannter beschädigt Fahrzeug – Zeugen gesucht

Am Sonntag, 17. September, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 14 Uhr wurde in der Hauptstraße in Tiengen ein geparktes Auto durch eine bislang unbekannte Person beschädigt.

An dem Fahrzeug wurden beide Außenspiegel zerstört, der Schaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

Bad Säckingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz – Zeugen gesucht

In der Scheffelstraße in Bad Säckingen kam es am Samstag, 16. September, gegen 15.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Unfallflucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Auto rückwärts gegen einen Mercedes-Benz gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. An dem Mercedes eines 59-Jährigen entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Der flüchtige Autofahrer soll möglicherweise einen dunklen VW Golf oder ein ähnliches Fahrzeug gefahren haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) zu melden.

Wutöschingen Horheim: Unfallverursacher flüchtet

Am Freitag, 15. September, gegen 11.30 Uhr beschädigte nach bisherigem Kenntnisstand ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken in der Lauchringer Straße eine Mercedes-Benz B-Klasse und entfernte sich anschließend.

An der B-Klasse entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten oder beim Polizeirevier in Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

Albbruck: Spiegelstreifer auf der Dr. Rudolf-Eberle-Straße

Am Freitag, 15. September, ist es gegen 17.25 Uhr in der Dr. Rudolf-Eberle-Straße in Albbruck zu einem Streifvorgang zwischen zwei Autos gekommen, bei welchem die Außenspiegel beschädigt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 33-jährige Autofahrerin von Albbruck in Richtung Dogern, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam. Das Fahrzeug sei zu weit mittig auf der Fahrbahn gefahren, weshalb es zum Streifvorgang kam.

Der Unfallgegner fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.