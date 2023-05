Bad Säckingen: Polizei stellt Krawallmacher im Langfuhren

Zahlreiche Notrufe sind am Donnerstag, 4. Mai, kurz vor Mitternacht, bei der Polizei eingegangen. Anwohner in der Weststadt berichteten von einem Krawallmacher. Die Rede war von heftigen Schlaggeräuschen und Hilfeschreien.

Im Langfuhren, südlich der B34, trafen Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen auf einen verletzten, 25-jährigen Mann. Der stand laut Mitteilung der Polizei unter Drogeneinfluss. Vermutlich hatte er im Bereich der Zähringerstraße, Dürerstraße, Tullastraße, Basler Straße und im Langfuhren randaliert.

Die Polizisten verständigten Rettungsdienst und Notarzt, weil der junge Mann verletzt war. Er kam ins Krankenhaus.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) bittet die Anwohner, deren Eigentum beschädigt wurde, sich zu melden.

Laufenburg: Einbruch in Luttinger Kindergarten

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 3. auf 4. Mai, in den Kindergarten im Laufenburger Stadtteil Luttingen eingebrochen. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, wie die Polizei berichtet.

Offensichtlich nahmen die Einbrecher nichts mit, sie richteten aber einen Schaden von rund 1000 Euro an.

Der Polizeiposten Laufenburg (07763 9288-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Schopfheim: Motorradfahrerin (53) schwer verletzt

Eine 53-Jährige ist am Donnerstag, 4. Mai, 18.10 Uhr, auf der Kreisstraße bei Gersbach gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die Frau fuhr bergauf Richtung Gersbach. In einer Linkskurve bei Neusäge verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad. Sie stürzte, rutschte zehn Meter über die Fahrbahn und krachte in die Schutzplanke.

Lörrach: Frontalkollision auf der B317

Auf der B317, zwischen der Anschlussstelle Hasenloch und der Tumringer Brücke in Lörrach, krachten am Donnerstag, 4. Mai, kurz vor 22 Uhr, zwei Autos ineinander. Ein Schwerverletzter musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen werden. Die 23-Jährige im anderen Fahrzeug wurde leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Lörrach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer (36) ist bei einem Unfall in der Mühlestraße in Lörrach am Donnerstag, 5. Mai, 15.35 Uhr, schwer verletzt worden und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Auto von einem Grundstück auf die Straße. Offensichtlich hatte er das Motorrad übersehen, das von links kam und Richtung Haagen unterwegs gewesen war. Es krachte.

Der Abschleppdienst lud das Motorrad auf. Den gesamten Schaden beziffert die Polizei mit etwa 7000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr ausgerückt.

Weil am Rhein: Radfahrer fliegt über die Motorhaube

Ein Auto und ein Fahrrad sind am Donnerstag, 4. Mai, 10.50 Uhr, in der Grienstraße in Weil am Rhein ineinander gekracht, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Offensichtlich übersah der Autofahrer beim Abbiegen den Radfahrer (20).

Der Radler kam aus Richtung Weil am Rhein, er fuhr auf der Hauptstraße. Als er die Grienstraße queren wollte, bog der Autofahrer ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer flog über die Motorhaube und knallte auf die Straße. Er hatte Glück, er wurde leicht verletzt.

Laut Schilderungen stieg der Autofahrer aus, fragte den Radfahrer nach seinem Befinden, betrachtete den Schaden an seinem Auto und fuhr weiter.

Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 55 Jahre, etwa 1,80 Meter groß, längere, gelockte, graue Haare. Er trug eine Jeanshose und ein weißes T-Shirt. Unterwegs war er in einem silbernen Mercedes-Benz mit Schweizer Kennzeichen.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) sucht Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise zum Mercedes-Benz oder dem unbekannten Autofahrer liefern können.

Rheinfelden: Linienbus muss bremsen, Kinderwagen kippt um

Der Fahrer eines Linienbusses hat am Freitag, 5. Mai, 10.40 Uhr, in der Friedrichsstraße in Rheinfelden voll auf die Bremsen treten müssen. Dabei kippte im Bus laut Polizeimitteilung ein Kinderwagen samt eines dreijährigen Kindes um. Der Rettungsdienst versorgte das zum Glück leicht verletzte Kind.

Laut Angaben hielt eine 71-Jährige mit ihrem Auto in einer Parkbucht an und öffnete die Fahrertür – wohl, ohne nach hinten zu schauen. Der Busfahrer hatte keine Chance, auszuweichen und trat voll auf die Bremse.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 9800-0) sucht Fahrgäste und Passanten, die den Vorfall beschreiben können.

Kleines Wiesental: Sattelzug gefährdet den Straßenverkehr

Ein Sattelzug hat am Donnerstag, 4. Mai, gegen 8 Uhr, zwischen Wieslet und Tegernau andere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet. Wie die Polizei mitteilt.

Ein 42-Jähriger, der mit seinem Auto auf der L139 Richtung Tegernau unterwegs war, musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, weil der Lastwagen plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der Autofahrer drehte und verfolgte den Sattelzug, der sich offensichtlich auffällig bewegte und weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) sucht die Verkehrsteilnehmer, die vom Lastwagen gefährdet wurden, oder denen dessen Fahrweise auffiel.