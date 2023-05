Wehr: Schwerer Verkehrsunfall auf der B518

Ein Motorrad ist am Mittwoch, 3. Mai, gegen 14.45 Uhr, auf der B518 bei Wehr in einen Linienbus gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden der Fahrer (68) und seine Mitfahrerin (67) schwer verletzt.

Der 38-jährige Busfahrer bog laut Angaben von der Öflinger Straße im Wehrer Süden auf die Bundesstraße Richtung Bad Säckingen ein. Der von Wehr kommende Motorradfahrer konnte offensichtlich nicht mehr bremsen, das Zweirad krachte in den Bus.

Neben der Polizei waren ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt, schreibt die Polizei weiter.

Im Bus saß ein Fahrgast, von dem sich die Polizei erhofft, dass er Informationen zum Unfallhergang liefern kann. Vor dem Unfallfahrzeug soll zudem ein weiterer Biker gefahren sein. Die Verkehrspolizei Waldshut (07751 8963-0) bittet beide, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Mann am Busbahnhof niedergeschlagen

Zwei Männer haben am Mittwoch, 3. Mai, 22.35 Uhr, laut Polizeimeldung am Busbahnhof in Waldshut einen 76-Jährigen getreten und geschlagen. Die Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige, einen 22- und 29-Jährigen, fest. Sie durften laut Angaben nach der Befragung die Dienststelle wieder verlassen.

Der Geschädigte wurde nicht allzu schwer verletzt, heißt es. Er konnte kurz nach der Behandlung das Krankenhaus verlassen.

Hochrhein Blaulichtreport: Zwei Autos krachen bei Full-Reuenthal in der Schweiz frontal ineinander Das könnte Sie auch interessieren

Weilheim: Zwei Autos streifen sich auf der B500

Auf der B500 bei Bannholz haben sich am Mittwoch, 3. Mai, gegen 17.30 Uhr, zwei Autos gestreift. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer, der mit seinem Fahrzeug talwärts unterwegs war, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) zu melden.

Waldshut-Tiengen: 63-Jährige auf gefährlicher Fahrt

Eine Autofahrerin (63), die mit ihrem Wagen am Mittwoch, 3. Mai, 14.20 Uhr, bei Gurtweil unterwegs war, ist mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hat damit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei berichtet.

Wie es sich herausstellte, stand die Frau unter Drogeneinfluss, und sie sei in einer schlechten körperlichen Verfassungen gewesen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und behielt den Führerschein der Frau ein.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Zeugenhinweise.

St. Blasien: Feuerwehr löscht Feuer in einem Keller

Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Blasien haben am Mittwoch, 3. Mai, 20.50 Uhr, im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bernau-Menzenschwander-Straße ein Feuer gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, wurde starker Rauch gemeldet, der aus dem Gebäude drang.

Als die Wehrleute eintrafen, entfachte sich das Feuer bereits. Sie brachten schnell alles unter Kontrolle. Es sei kaum ein Schaden entstanden. Der Polizeiposten St. Blasien ermittelt zur Brandursache.