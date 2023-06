Weil am Rhein: Polizei verfolgt Motorroller

Der silberne Motorroller war offensichtlich geklaut, der Fahrer (17) hatte keine Fahrerlaubnis, und das Kennzeichen war gefälscht. Kein Wunder dass sich der Teenager am Dienstag, 27. Juni, gegen 17.30 Uhr, der Kontrolle entzogen und sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd quer durch Weil am Rhein geliefert hat. Sie endete laut Mitteilung der Polizei mit der Festnahme des 17-Jährigen.

Polizisten wollten den jungen Kradfahrer in der Römerstraße kontrollieren, weil er wohl bei Rot an einer Ampel vorbeirauschte. Das Signal, zu stoppen, ignorierte er. Er drehte den Gashahn auf. Er fuhr auch bei Rot über die Kreuzung Römer-/Haupt-/Hinterdorfstraße.

Laut Angaben flüchtete er über die Hinterdorfstraße, den Oberbaselweg, die Bläser- und Hebelstraße. Er raste über den hebelplatz Richtung Schlaichturm und bog rechts in den Bahnweg ein. Wo er den Roller in einem Hinterhof abstellte und davonrannte.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte den 17-Jährigen beim Kreisverkehr B3/B317/Basler Straße. Es stellte sich heraus, dass es sich um dem Roller handelte, der in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni in Lörrach geklaut worden war.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 97970) sucht weitere Zeugen, die die Flucht beobachteten und Hinweise liefern können.

Ühlingen-Birkendorf: Motorrad kracht in Fels

Ein 24-Jähriger ist mit seinem Motorrad am Dienstag, 27. Juni, 9.40 Uhr, auf der L159 im Steinatal zwischen Untermettingen und Stockmühle von der Fahrbahn abgekommen, in einen Fels gekracht und gestürzt. Dabei wurde der Biker schwer verletzt. Laut Mitteilung der Polizei brachte ihn ein Rettungshubschrauber in die Klinik.

An der Maschine entstand laut Angaben ein Schaden von rund 4000 Euro. Auch die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf war im Einsatz, sie half unter anderem bei der Bergung des Motorrads.

Waldshut-Tiengen: Lastwagen verliert Steine

Von einer Pritsche eines Kleinlastwagens sind am Dienstag, 27. Juni, 7.20 Uhr, auf der L161 zwischen Ettikon und Gurtweil zwei Verbundsteine aus Beton gerutscht und auf die Fahrbahn gekracht. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein entgegen kommendes Fahrzeug der Post nicht mehr ausweichen, es wurde erheblich beschädigt.

Der Polizei zufolge machten sich die Steine in der letzten Kurve, kurz vor der Ortseinfahrt nach Gurtweil, selbstständig. Beim Postauto wurde das Kennzeichen abgerissen, die Stoßstange beschädigt und die Ölwanne aufgeschlitzt (Schaden: Rund 2000 Euro).

Der Fahrer fuhr mit seinem Lastwagen weiter. Die Polizei geht davon aus, dass er von den herabgefallen Steinen und dem Unfall nichts mitbekommen hatte.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316531) bittet den Lastwagenfahrer und weitere Zeugen, sich zu melden.

Küssaberg: Bediengeldbeutel gestohlen

Ein Mann hat laut Polizeimitteilung am Dienstag, 27. Juni, gegen 20.30 Uhr, einen Bediengeldbeutel aus einer Schublade hinter der Theke einer Gaststätte in der Küßnacher Straße geklaut. Der Dieb entkam laut Angaben mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Der Polizeiposten Tiengen (07741 83160) bittet diejenigen, die etwas zu dem Mann sagen können, sich zu melden.

Grenzach-Wyhlen: Prügelei nach Vorfahrtsmissachtung

Autofahrer haben sich am Dienstag, 27. Juni, gegen 17.15 Uhr, in der Lörracher Straße in Wyhlen geprügelt, weil einer dem anderen zuvor in der Basler Straße in Grenzach die Vorfahrt genommen haben soll, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

In Wyhlen eskalierte der Streit. Ein Golffahrer stieg aus, lief zu einem VW Touareg dahinter und ging auf dessen Fahrer los. Drei weitere Männer mischten sich ein – wohl Bekannte des Golffahrers. Die Männer prügelten aufeinander ein. Laut Angaben wurden alle Beteiligten, 32- bis 47-jährig, verletzt.

Alle machten der Polizei zufolge unterschiedliche Angaben zum Vorfall. Deshalb sucht der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624 98900) weitere Zeugen.