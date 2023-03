Görwihl: 75-Jährige kommt betrunken aufs Revier

Eigentlich hat eine 75-Jährige auf dem Polizeiposten Görwihl am Mittwochnachmittag, 29. März, Anzeige wegen Betrugs erstatten wollen. Das hat Folgen. Bei der Befragung fiel dem Polizisten auf, dass die Frau Alkohol getrunken hatte, und sie war offensichtlich mit ihrem Auto zum Revier gefahren. Jetzt hat sie eine Anzeige am Hals.

Laut Polizeimitteilung musste die Frau pusten. Das Ergebnis: 1,3 Promille. Der Beamte ordnete sofort eine Blutentnahme an.

Bonndorf: Mofafahrerin und Autofahrer nach Unfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß in Bonndorf am Mittwochabend, 29. März, sind eine Mofafahrerin (15) und ein Autofahrer (37) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kamen die beiden ins Krankenhaus.

Kurz vor 19 Uhr krachten die beiden Fahrzeuge an der Einmündung Waldstraße/Paul-Körber-Weg zusammen. Der Autofahrer hatte die Vorfahrt missachtet.

Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten. Die Jugendliche zog sich laut Angaben eine Fraktur zu, der Autofahrer stand unter Schock.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Zwei Autos streifen sich – Verletzte und hoher Schaden

Auf der Landesstraße zwischen Tiengen und Detzeln am Mittwoch, 29. März, 17.40 Uhr, haben sich zwei Autos gestreift. Die Autofahrerin (25) kam laut Mitteilung der Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus, der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

Offensichtlich geriet die 25-Jährige mit ihrem Wagen zu weit nach links. Der streifte den entgegenkommenden Van.

Die beiden Fahrzeuge wurden der Polizei zufolge stark beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden soll bei etwa 10.000 Euro liegen.

Weil am Rhein: Schwerer Unfall auf der B3 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der B3, an der Einmündung zur Bühlstraße in Weil am Rhein, ist am Donnerstag, 30. März, ein Auto mit einem Streifenwagen der Polizei zusammengekracht. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uni-Klinik nach Freiburg. Die beiden leicht verletzten Polizisten kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, wie die Polizei schreibt.

Der Unfallort wurde laut Angaben weiträumig abgesperrt.

Grenzach-Wyhlen: Mann (46) baut einen Totalschaden

Ein 46-Jähriger ist mit seinem Auto am Mittwoch, 29. März, gegen 11.45 Uhr, vom Degussaweg in Grenzach-Wyhlen abgekommen. Warum, ist bisher nicht bekannt. Wie die Polizei berichtet, krachte der Wagen in einen Pfosten und eine Grundstücksmauer. Das Auto ist Schrott, die Mauer demoliert.

Laut Angaben wurde der Mann leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit etwa 9000 Euro.

Rheinfelden: Feuerwehr rückt zu einem Brand in einer Küche aus

Die Feuerwehr ist in Rheinfelden am Mittwoch, 29. März, zu einem Brand in einer Küche eines Reihenhauses in der Ernst-Reuter-Straße ausgerückt. Wie es sich herausstellte, hatten die Bewohner, ein älteres Ehepaar, Lebensmittel auf eine heiße Herdplatte gelegt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer der Polizei zufolge schnell löschen.

Um 22.10 Uhr ging ein Notruf auf der Leitstelle ein. Aus dem Haus drang Rauch. Das Ehepaar habe das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr gekommen sei. Die Frau wurde zur Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der Herd ist futsch, sonst soll es keine Schäden gegeben haben.