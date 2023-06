Kanton Schaffhausen vor 9 Stunden

Ein Teil der Ernte ist futsch: Gerste auf einer Fläche so groß wie zwei Fußballfelder ist abgebrannt

In Ramsen im Kanton Schaffhausen an der deutschen Grenze nach Rielasingen gerät ein Gerstenfeld in Brand. Wahrscheinlich hat‘s in einem Mähdrescher gefunkt.