Jestetten: Keine Jagdmunition verwendet

In einem Waldstück bei Jestetten-Altenburg ist am Montagmorgen, 24. April, ein totes Wildschwein gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Tier erschossen. Der Posten Jestetten (07745 7234) hofft auf Hinweise.

Die Polizei geht laut Angaben davon aus, dass keine Jagdmunition verwendet wurde. Sie schreibt: „Ein Abschuss durch einen Jagdausübungsberechtigten ist auszuschließen.“

Die Tat soll in den Abendstunden am Sonntag oder in der Nacht zum Montag verübt worden sein.

Bad Säckingen: Auto prallt gegen Baum

Ein junger Mann (18) ist am Dienstag, 25. April, 16.20 Uhr, mit seinem Auto zwischen Bad Säckingen und Rippolingen an der Landesstraße in einen Baum gekracht, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen ist.

Laut Polizeimitteilung kam der 18-Jährige mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus. Es schien so, als war der Mann unverletzt.

Der Abschleppdienst musste das Auto bergen. Der Schaden soll bei mehreren tausend Euro liegen.

Jestetten: Fußgänger (48) von Auto angefahren

In der Hauptstraße in Jestetten ist am Dienstag, 25. April, gegen 18.30 Uhr, ein Fußgänger (48) von einem Auto angefahren worden. Der Polizei zufolge hatte er Glück, er wurde leicht verletzt.

Vor und nach dem Unfall soll es zu beleidigenden Gesten zwischen dem 41-jährigen Autofahrer, dem Fußgänger und dessen 55-jährigen Begleiter gekommen sein. Deshalb laufen die Ermittlungen noch. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) bittet Zeugen, die bisher noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden.

Rheinfelden: Handfester Zoff in der Güterstraße

Ein Mann (51), eine Frau (49) und deren 20-jährige Tochter sind am Dienstag, 15.25 Uhr, in der Güterstraße in Rheinfelden aneinander geraten. Vorausgegangen war eine vermeintliche Vorfahrtsverletzung.

Laut Polizeibericht überholte der 51-Jährige und hielt vor dem Wagen der 49-Jährigen an. Die drei Insassen stiegen aus und gingen aufeinander los. Sie sollen sich beleidigt, geschlagen und getreten haben.

Die Polizei ermittelt gegen alle drei Beteiligten wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Schopfheim: Mülleimer am Busbahnhof brennt

Unbekannte haben laut Polizeimitteilung am Dienstag, 25. April, gegen 19.30 Uhr, am Busbahnhof in Schopfheim einen Mülleimer angezündet. Die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften angerückte Schopfheimer Feuerwehr löschte den Brand.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) bittet diejenigen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

Schafisheim/Schweiz: Lieferwagen kracht in Linienbus

Ein Lieferwagen ist am Dienstag, 25. April, kurz vor 14 Uhr, in der Talhardstraße in Schafisheim im Kanton Aargau in einen Linienbus gekracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Spital gebracht, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 20.000 Schweizer Franken, wie die Kantonspolizei berichtet.

Laut den Schilderungen wollte der Fahrer mit seinem Lieferwagen von einem Parkplatz fahren, als der Linienbus vorbeifuhr. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.